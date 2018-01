'Contextos' reanuda su actividad con la comisaria Semíramis González Ofrecerá esta tarde una ponencia acerca de las posibilidades de trabajo en el sector artístico LA VERDAD MURCIA Viernes, 12 enero 2018, 10:53

La comisaria de arte y bloguera Semíramis González abre esta tarde, a las 20.00 horas, la nueva temporada del ciclo 'Contextos', que organiza el Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo (Cendeac) de Murcia.

Semíramis González participará con la conferencia 'Comisariado, arte emergente y mercado: el trabajo con artistas', en la que, a partir de su propia experiencia, analizará las posibilidades para desarrollarse en el sector artístico dentro del comisariado y la gestión. González se centra principalmente en la idea de 'art currator' y en la importancia de concebir cada proyecto con un sentido dialógico y con una interacción de tú a tú.

«Una edición más, este ciclo vuelve a mostrarnos el trabajo de gente muy experimentada en este campo y en las conexiones entre el arte y la realidad social», señaló la directora general del Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes (ICA), Marta López-Briones. En este sentido, adelantó que «Semíramis González realizará una lectura muy actualizada sobre el diálogo que debe existir entre artista y comisario para trazar un discurso bien estructurado que nos permita disfrutar del arte vanguardista».

Semíramis González es licenciada en Historia del Arte. Ha cursado el máster en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual en el Museo Reina Sofía. Con su blog 'Semíramis en Babilonia' ha participado en el proyecto ARCO Bloggers y en LABlog, blog de LABoral Centro de Arte, del que también es coordinadora. Ha comisariado un proyecto en Just Madrid, 'Encuentros inesperados', con la galería Gema Llamazares (Gijón), así como la colectiva de artistas emergentes 'La New Fair', en La New Gallery.