El cobertizo rojo

Nací en una noche oscura, de madrugada, sin estrellas, en mitad de ninguna parte. No hubo sonrisas, ni aplausos, ni gotas de un sudor cansado. Llegué aquí fluyendo como cualquier otra gota de agua en un arroyo. Nací como quien viene al mundo únicamente para morir después. Completamente solo.

Y así, de ese mismo modo, crecí.

No te confundas, no debes preocuparte, para mí el cielo fue tan claro como para ti. Hubo veranos calurosos, y días de nieve en invierno. Y siempre, cuando creía que ya no ocurriría, la tormenta terminaba y los pájaros volaban alto de nuevo, porque la tierra es hermosa, independientemente de la forma en la que tengamos que vivir en ella.

Mi casa era un recoveco en un lugar tranquilo, somnoliento, y mi única compañía, las hojas que caían en otoño al suelo, con las que me sigo arropando cuando hace demasiado frío. Cuando lloraba por las noches, la luna me arrullaba con su luz, y de día me tumbaba en un prado repleto de flores, para mirar las formas de las nubes en el cielo.

Me asomaba a la ventana de la cabaña, a veces, solo para comprobar que los que me trajeron al mundo seguían allí. Siempre estaban. Y alguna vez imaginé que ellos también miraban a través de ese mismo cristal para comprobar que yo seguía allí afuera. Yo también estaba siempre.

Aunque nunca miramos al mismo tiempo.

Pero esa no es mi historia. Mi historia está al final del camino de la cabaña, cruzando el río, donde los árboles están más tristes y las ramas se aferran a ti mientras caminas, ese lugar donde la lluvia jamás alcanza el suelo.

Una noche de marzo llegó hasta mí una tormenta cruel y necia, sin piedad, dispuesta a llevarse todas mis hojas y dejarme sin un lugar en el que refugiarme. Me levanté dubitativo y empapado y al final me alejé de mi hogar, mirando atrás una última vez antes de marcharme, convencido de que, para cuando todo acabara, ya no tendría un sitio al que regresar. Los vientos amenazaban con arrebatarme mi vida tranquila y mis noches en calma.

Corrí a través del camino en mitad del vendaval, y llegué hasta los árboles de los que os hablo, para resguardarme allí y que hicieran de cobijo, por mucho que les molestase dejar de ser, por un momento, aterradores. Me acuclillé y vi caer la lluvia entre los matorrales. Por primera vez dejó de gustarme ese sonido, y tuve que seguir adentrándome hasta poder encontrar silencio.

Avancé en guerra contra las ramas afiladas y las airadas sombras, sin descanso, hasta que encontré el cobertizo.

Un cobertizo rojo y blanco, con las ventanas rotas y los cristales desparramados sangrientamente por el suelo, cadáveres de lo que una vez fue una vida llena de reflejos de verde, azul, sol y luna. Madera estropeada y enferma y una puerta descolgada, doblada sobre sí misma, retorciéndose ante tanto abandono.

Pobre cobertizo.

Me incliné y me arrastré hasta entrar en él, y me quedé sentado con la espalda apoyada sobre la madera blanda y triste. Olía a humedad y a melancolía en polvo. Todo era oscuro y sucio. Choqué mis rodillas contra el pecho y cerré los ojos, en un intento desesperado por quedarme dormido.

Entonces se rompió el silencio.

-¿Quién eres? -preguntó una voz titubeante.

Miré alrededor buscando el origen de ese sonido, y terminé con la mirada clavada en la parte más oscura del cobertizo, tras unas tablas de madera con clavos oxidados. La voz no me salió de la garganta, aunque de haberme salido, no hubiera sabido qué decir.

-¿Quién eres? -repitió la voz, esta vez con un deje de impaciencia-. ¿Vienes para hacerme compañía?

La confusión se hizo grande en mi interior, y noté una leve punzada de miedo en el estómago antes de levantarme, pero lo hice. Porque la curiosidad era mucho más fuerte que yo.

-Soy un niño sin estrella, que nació en una noche muy, muy oscura -terminé por responder cuando encontré palabras-. ¿Y tú?

-Yo soy una niña, que nació cuando el sol se ponía, aunque eso no hace que sea una niña sin sol -respondió la voz, sin dejarse ver todavía.

-¿Dónde estás? -pregunté tras un largo y extraño silencio.

Las tablas de madera se movieron y de ellas salió la niña sin sol pero con sol, con el pelo alborotado y los brazos desnudos. Tenía la piel muy blanca y arañazos en las manos. Me asomé a su espalda para comprobar que no tenía alas, porque parecía un ángel tan abandonado como el cobertizo en el que estaba. Me miraba con los ojos grandes y enrojecidos, y con los labios entreabiertos.

-¿Tú también has venido para escapar de la tormenta? -le pregunté.

Negó con la cabeza.

-¿Vives aquí? -pregunté de nuevo extrañado, mirando alrededor-. Este cobertizo roto y sucio no es un buen sitio, puedo ayudarte a encontrar otro mejor -le ofrecí.

No respondió y se limitó a rascarse la mejilla mientras se sentaba, invitándome a hacer lo mismo. Me senté en el suelo húmedo, justo encima de uno de los cristalitos muertos de la ventana. Lo aparté de un manotazo.

-¿Tú vives aquí? -quiso saber ella, mirándome de nuevo con los ojos muy abiertos.

-Sí -asentí con la cabeza-. Cruzando el río y siguiendo el camino, en un recoveco, con muchas hojas de árboles caídos.

La niña frunció el ceño y, tras unos minutos, se acercó a mí y se dejó caer a mi lado.

-¿Y has venido para hacerme compañía? -dijo con voz suave.

-Es que está lloviendo mucho.

-¿Y estás solo? -preguntó ella.

-Bueno, sí, pero no pasa nada, tengo una vida bonita, solo es que ahora está lloviendo y me he asustado un momento. -Miré como me miraba con esa expresión tan neutral, aunque con los párpados algo caídos, como si tuviera sueño, o como si estuviera triste.

-¿Y cómo vas a volver? La tormenta va a durar mucho tiempo.

Fruncí el ceño y resoplé extrañado. Entrecerré los ojos.

-¿Y tú cómo sabes eso?, ¿eh? -inquirí.

-Porque lo sé -pareció molestarse un poco, pero enseguida volvió a su anterior expresión. -¿Y si no deja de llover qué harás?

Intentó limpiarse la suciedad de la cara con el brazo, que estaba aún más sucio.

-Pues… -no pude evitar arrugar los labios. -A lo mejor… yo… -intenté contener la lágrima que amenazaba con resbalarse desde los ojos, y lamenté no estar en mi hogar y aprovecharla para dejarla caer sobre mi brote favorito.

Giró la cara mientras me miraba, entre confundida y admirada, y alargó su mano hasta mi mejilla, para tocar la lágrima que estaba rodando por mi rostro.

Cuando la tocó, la niña sin pero con sol, simplemente cambió, hizo un aspaviento, y después se ahogó en pucheros hasta que se tumbó de lado y comenzó a hipar mientras lloraba.

-¿Pero qué te pasa? -le pregunté poniendo mi mano sobre su costado. -Si puedo encontrar otros sitios y otras hojas y otros henos. No te preocupes.

Se dio la vuelta lo suficiente para mirarme, y sonrió sin dejar de llorar. Después nos acurrucamos el uno junto al otro y nos quedamos plácidamente dormidos. El ruido de la lluvia ya no era tan desagradable, y me arrulló hasta que cerré los ojos.

Me desperté en el cobertizo, intentando abrazarme al aire. Me rasqué los ojos y observé las tablas tiradas por el suelo y el amasijo de cristales como los fósiles de otro tiempo. La busqué con la mirada, pero allí no había nadie, excepto yo. Como os dije, yo siempre estaba. Me pregunté si quizá había sido todo un sueño, y eso me entristeció un momento. Pero me acordé de mi hogar y salí para comprobar el tiempo. Cuando me arrastré fuera vi que el día era gris y lloviznaba un poco, pero al asomar la cabeza al claro, un poco más allá, el sol brilló con la mayor fuerza que vi jamás, calentándolo todo, dándome luz.

Intenté fijarme bien en él, verlo con más claridad, porque de repente me resultaba familiar, de repente le quería y lo echaba de menos aunque lo tenía allí mismo, explotando frente a mí. Pero era demasiado brillante para poder verlo bien, para poder encontrar el rostro que buscaba, así que me rendí y aparté la mirada, dispuesto a correr todo el camino hasta mi hogar.

Cuando llegué me paré en seco, con el corazón latiendo tan rápido como el de un ratón, y me senté en el suelo, abrazándome a mis piernas.

Mi hogar seguía allí, aunque mis hojas estaban rotas, mojadas y revueltas, mi hoyo estaba lleno de barro y todo estaba desperdigado por el camino. Miré a la copas de los árboles, todas verdes y acuosas, y supe que tardarían mucho en caer.

Pensé en la cabaña de ellos, y en acercarme a mirar, pero supe que eso me entristecería más. Y también supe que mi hogar ya no era mi hogar sin mis hojas y mi heno, y que no lo sería hasta el otoño.

Me abracé más fuerte las piernas y entonces sucedió. Los árboles, en mitad de aquel sol brillante y ardiente, se sacudieron frenéticamente, como si estuvieran bailando. Lo hicieron de un lado a otro y una y otra vez, y sus hojas empezaron a caer desde lo más alto.

Corrí hacia ellos y alcé las manos para cogerlas todas, sin dejar ni una. Pensé en las noches que quedaban por venir, y en cómo me taparía y resguardaría con esas hojas resplandecientes, en cómo quien lo necesitara en el bosque, vendría a resguardarse conmigo y a darme calor.

Reí mientras las recogía todas, y escuché al sol reír también, esa risa que había deseado oír la noche anterior.

Desde entonces, jamás estuve solo, aunque no la pudiera mirar bien, sin entrecerrar mucho los ojos.