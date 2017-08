Wim Wenders abrirá el Festival de San Sebastián con 'Inmersión' Los protagonistas se conocen en un hotel donde ambos preparan peligrosas misiones, y se enamoran casi a su pesar. / R.C. El director y la actriz Alicia Vikander presentarán esta coproducción entre Alemania, Francia y España en el certamen ALBERTO MOYANO SAN SEBASTIÁN Miércoles, 2 agosto 2017, 10:43

El director alemán Wim Wenders será el encargado de inaugurar el 22 de septiembre la 65 edición del Festival de San Sebastián con su nueva película 'Submergence' ('Inmersión'), adaptación de la novela homónima de J. M. Ledgard. Protagonizada por Alicia Vikander y James McAvoy, la película optará a la Concha de Oro en la sección oficial del certamen. El realizador alemán y su actriz protagonista han confirmado su presencia en San Sebastián con motivo de esta proyección, que supondrá el estreno europeo de la cinta tras su paso por el Festival de Toronto.

Esta coproducción entre Alemania, Francia y España se ha rodado en Berlín, Madrid, Toledo, distintas localizaciones francesas y Yibuti, con un guión de Erin Dignam ('The Yellow Handkerchief', 'The Last Face') en el que adapta la novela de Ledgard, editada en castellano por el sello Áncora y Delfín bajo el título de 'Inmersión'. James McAvoy y Alicia Vikander interpretan a un ingeniero hidráulico y una biomatemática que se conocen en un hotel de la costa normanda, donde ambos preparan sus respectivas y peligrosas misiones. Tras enamorarse casi a su pesar, sus obligaciones profesionales -James trabaja para el servicio secreto británico; Danny es una biomatemática empeñada en demostrar una teoría sobre el origen de la vida en la Tierra-, el primero viaja a Somalia siguiendo la pista de una red de terroristas suicidas que está asolando Europa. Pronto caerá en manos de los yihadistas, mientras Danny tendrá que adentrarse en lo más profundo del océano a bordo de un sumergible.

Este 'thriller' romántico con el yihadismo como transfondo es el último título en la heterogénea filmografía de Wenders (Düsseldorf, 1945), que en los últimos años ha firmado documentales proyectados en su día en el Zinemaldia, como 'Pina' (2011) y 'La sal de la Tierra' (2014), un trabajo sobre el fotógrafo Sebastião Salgado que el mes pasado pudo verse en el centro cultural donostiarra Tabakalera, con motivo de la exposición 'Génesis' que acoge el paseo de La Zurriola. También pasó por el Festival Internacional de Cine de San Sebastián en 1984 su película 'París-Texas' que, con guión del recientemente fallecido Sam Shepard, se llevó ese año la Palma de Oro de Cannes.

El realizador, guionista y productor alemán ha firmado algunos de los títulos fundamentales del cine de las últimas cuatro décadas, como 'El estado de las cosas' (1982), León de Oro en el Festival de Venecia; 'Cielo sobre Berlín' (1987), premio a la mejor dirección en Cannes; y los documentales 'Buena Vista Social Club' (1999), que recibió más de una decena de premios en los festivales de Seattle, Nueva York y Los Ángeles; o la citada 'La sal de la Tierra', codirigida junto al hijo de Sebastião Salgado, Juliano Ribeiro Salgado, y producido por la mujer del fotógrafo. Esta cinta se llevó hace tres años el Premio Especial Un Certain Regard en Cannes y Premio del Público en el Festival de San Sebastián, además de una nominación a los Oscar.

Además, Wenders ha adaptado al cine numerosas obras literarias como 'El juego de Ripley', de Patricia Higsmith, bajo el título de 'El amigo americano'; 'El miedo del portero ante el penalty', de Peter Handke, o 'La letra escarlata', de Nathaniel Hawthorne. Hace dos años retomó su colaboración con el austríaco Handke para llevar a la pantalla su obra teatral 'Los hermosos días de Aranjuez'. Miembro fundador de la European Film Academy, en 2002 presidió el jurado del Festival donostiarra, que concedió la Concha de Oro a 'Los lunes al sol', de Fernando León de Aranoa.

El festival ya ha anunciado la participación del cine español en su 65 edición -que se celebrará del 22 al 30 de septiembre próximos-, así como la concesión de uno de los dos premios Donostia de este año al actor argentino Ricardo Darín.