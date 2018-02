Irene Escolar: «Hay que intentar alcanzar lo imposible» La actriz Irene escolar. / Valerio Rijoa Llega este viernes al Teatro Circo Murcia (TCM) para representar 'Vania' junto a Luis Bermejo, Ariadna Gil y Gonzalo Cunill ANTONIO ARCO Viernes, 23 febrero 2018, 01:30

Nada menos que de Carmen de Mairena, ¡inconfundible! El bueno del actor José Luis Torrijo vio su retrato y se quedó de mármol. Menos mal que no se quedó también mudo. Fue en plena representación de 'Blackbird', la obra de David Harrower que representaba junto a Irene Escolar (Madrid, 1988). En una dramática escena, en la que ella tenía que mostrarle una fotografía, cuyo contenido el público no veía, se le ocurrió a la actriz que fuese de Mairena. Torrijos la 'perdonó' porque a Escolar, intérprete de trayectoria modélica y Goya 2016 a Mejor actriz revelación por 'Un otoño sin Berlín', de Lara Izagirre, es casi imposible no perdonárselo todo, llegado el caso. Tras haber pisado ya las tablas del Teatro Romea con 'El público', ese fuego anárquico que Lorca escribió como desahogo emocional y estético, y en cuya deslumbrante puesta en escena ella daba vida a Julieta, el viernes se estrenará en el Teatro Circo Murcia (TCM) representando uno de los grandes éxitos en gira, 'Vania', la versión libre de la obra de Chéjov que firma y también dirige Àlex Rigola. En esta ocasión, y para hablar de estos «tiempos oscuros y de desengaño para el ciudadano, ya que todo lo que ayer se proyectaba como futuro ha quedado despojado por una realidad que solo deja entrever desilusión y tristeza», la espectacularidad se ha cambiado por la apuesta por una intimidad casi de dormitorio con el espectador. Una caja con cabida para 60 espectadores será el espacio en el que la respiración del público se fundirá con las de Ariadna Gil, Luis Bermejo y Gonzalo Cunill, que completan el reparto.

Obra 'Vania' (basada en 'Tío Vania', de Chéjov). Versión y dirección: Àlex Rigola. Intérpretes: Irene Escolar, Ariadna Gil, Luis Bermejo y Gonzalo Cunill. Dónde y cuándo: TCM, viernes 23 de febrero. A las 18.00 y a las 21.00 horas.

-¿Qué es usted aunque no lo parezca?

-[Se toma su tiempo] ¡Pues soy muy payasa! [Risas] Lo digo porque me consta que puedo transmitir una imagen de persona muy seria, incluso muy dramática y cuadriculada. Pero no, soy una mujer joven a la que, de momento, la vida le ha sonreído con ganas. No tengo motivos para otra cosa que no sea la de estar alegre el mayor tiempo posible, lo que me lleva a intentar también alegrarle la vida a otros. ¡No soy tan intensa como a veces parezco, qué horror [de nuevo ríe]!

LO QUE DICE Sobre la obra que representa «Espero que guste mucho en Murcia; es uno de los montajes más bellos que he hecho» Lo que anhela «Aspiro a vivir de mi profesión, a poder ir en metro sin que nadie me conozca, y a ser feliz con los artistas con los que vaya trabajando» Una reivindicación «Hace no tanto, las mujeres no podían tener ni siquiera esa habitación propia de la que escribía Virginia Woolf. Hemos avanzado bastante, pero aún hay mucho que pelear» Un consejo «No creo que exista un motor más poderoso que el amor; yo estoy a su disposición»

-¿Y qué no se imagina?

-¿Qué sería de mí vida si le hubiese hecho caso a mi madre, que insistía en que estudiase Medicina? Porque yo creo que estaba predestinada, de una manera de lo más natural, a ser actriz. Siendo una niña interpreté a la hija de Mariana Pineda [a la que daba vida Carmen Conesa] y recuerdo todavía esa sensación de felicidad. Desde entonces, sé que el teatro es un refugio maravilloso que siempre está dispuesto a cuidarme.

-¿Y le pesa mucho la responsabilidad de ser la heredera de una saga de actores que corta la respiración: los Gutiérrez Caba? [Es nieta de Irene, ya fallecida, y sobrina de Julia y Emilio; los tres, a su vez, hijos de Emilio Gutiérrez e Irene Caba Alba, sobrinos de Julia Caba Alba, nietos de Irene Alba y bisnietos de Pascual Alba. ¡Imagínense!]

-Pues no, en absoluto. Este oficio lo he vivido desde siempre, en mi familia, de una manera tan natural, tan positiva y tan buena que lo que he sido, y sigo siendo, es bastante feliz cada vez que me subo a un escenario. Le doy gracias por ello a mi familia, pero también a todas esas personas que van marcando tu vida. A la familia no la puedes elegir, pero sí, y yo prucuro hacerlo consciente de su importancia, a quienes te van a acompañar en tu carrera.

-¿Además de dedicarse a la interpretación, sabe ya lo que quiere?

-Ahí estoy, en la búsqueda de lo que de verdad quiero para mi vida, algo que no es tan fácil de saber. He empezado a tener muy claro que lo que deseo es vivir en calma y buscando siempre la honestidad tanto en el plano personal como en el profesional. Y eso pasa por tener claras tus prioridades y por saber que uno siempre tiene que hacer sacrificios. Ahora mismo tengo la suerte de vivir un momento de mucha tranquilidad interior, aunque en el día a día no paro, y me siento feliz así.

-¿Lo más importante qué es?

-En cuanto a mi carrera, no apartarme ni un milímetro de la profesionalidad, ni de la creencia en la importancia de crecer día a día. También huyo de acomodarme, busco siempre nuevos retos. Cuando empiezo un trabajo o algo que me importa, me acuerdo de una cosa que decía Bette Davis y que se me quedó grabada; hay que intentar alcanzar lo imposible, ponerse metas muy altas; eso es lo que yo hago.

-¿Qué no quiere hacer?

-Tomar ninguna decisión que me robe la paz. Ni eso, ni dejar de ser plenamente consciente de las cosas, incluso de las que te causen dolor. Siempre vivo de cara.

-¿A los escenarios qué le debe?

-Algo que no podría pagar con dinero: crecimiento humano, intelectual, emocional... Me han preparado mejor para la vida y también me han dado una razón para vivir, supongo. De eso soy muy consciente. En 'Vania', que espero que guste mucho al público de Murcia, porque para mí es uno de los montajes más bellos en los que he trabajado, los personajes están todo el rato cuestionándose si han hecho bien las cosas, si han elegido bien su camino...; se arrepienten de decisiones que han tomado. Yo, a día de hoy me siento muy afortunada con el camino que he elegido.

Animal herido

-¿Y también con los personajes que ha interpretado? [Escritos por Lorca, David Mamet, John Steinbeck, Vargas Llosa, Martin McDonagh, Tracy Letts...]

-Sí, sí, porque me han enseñado, por ejemplo, los diferentes mecanismos que tiene el ser humano para sobrevivir. He tenido la suerte de hacer personajes muy interesantes, algunos con vidas muy complicadas, que me han permitido ponerme en situaciones que yo en mi vida, ¡por suerte!, no he experimentado. En 'Blackbird', por ejemplo, interpreté a una mujer muy solitaria que convive con un gran dolor desde que un suceso que marcó su vida la convirtió en un animal herido. Durísimo.

-¿Qué pregunta se hace?

-¿Qué puedo hacer por los demás? Lo que espero es no quedarme solo en hacerme la pregunta.

-¿De qué está segura?

-No creo que exista un motor más poderoso que el amor. Yo estoy a su disposición.

-¿Algún buen consejo del que no se olvide?

-¡Sí! Me lo dio mi tío Emilio hace muchos años y ponerlo en práctica me viene muy bien: «Si se te seca la boca, piensa en un limón partido por la mitad» [Risas] A mí misma, me aconsejo esforzarme mucho y trabajar duro para no perder la confianza en mis capacidades. Sin confianza es muy complicado lanzarte sin red, y a mí me gusta hacerlo. No hay que vivir con miedo, precisamente en un momento como el que estamos viviendo en el que parece que hay que tenerle miedo a todo.

-¿Cómo es ese momento al que se refiere?

-De gran desconcierto y ansiedad. Noto a la gente muy ansiosa.

-Dice Estragón en 'Esperando a Godot': «No hay nada que hacer».

-Y mucha gente así lo cree, pero yo no. Además, la responsabilidad de la gente joven es que no cale ese discurso de que no hay nada que hacer. Se puede hacer mucho y en eso estamos; al menos, el círculo de gente con el que yo me relaciono, los artistas con los que yo trato, están haciendo un gran esfuerzo por intentar cambiar un poco la perspectiva de la gente y descubrirle otros imaginarios.

-¿Qué pregunta se hace a propósito de Woody Allen?

-¿Se puede separar al artista de la persona? Le doy muchísimas vueltas a la respuesta.

-¿Aspira a ser una estrella?

-Aspiro a vivir de mi profesión, a poder ir en el metro sin que nadie me conozca, y a ser feliz con los artistas con los que me vaya tocando trabajar e ir creciendo artísticamente a medida que lo vaya haciendo también como persona. Y por supuesto que me gustaría, aprovechando que hablo inglés y francés, trabajar en otros países, hacer teatro y cine en otros idiomas. [Irene Escolar se formó actoralmente en Londres, en la prestigiosa The Royal Academy of Dramatic Art (RADA)]

-Este viernes actuará en el Teatro Circo Murcia (TCM). ¿Qué tiene presente a la hora de enfrentarse al público?

-Según decía Lorca, el público es ese dragón que me puede comer con sus 300 bostezos y sus 300 cabezadas. Yo me dejo el alma para que no ocurra ni una cosa ni otra. Al contrario, hay que lograr que ni parpadeé.

-¿Por qué ama tanto a Lorca?

-Ningún autor le ha dado tanto protagonismo a la mujer. Ellas toman las decisiones y las acciones giran en torno a ellas, y nos explican el mundo y dan testimonio de su fuerza y de su grandeza. Hace no mucho tiempo, las mujeres no podían tener ni siquiera esa habitación propia de la que escribía Virginia Woolf. Hemos avanzado mucho, por supuesto, pero aún hay mucho que pelear. Además, en Lorca también está la extraordinaria belleza de su poesía, que encontramos en todo su teatro. ¿Se ha fijado, por ejemplo, en que incluso su propia ejecución guarda cierta relación con su poesía?

-¿Por qué lo dice?

-En 'El Público' dejó escrito: «Los pescadores me llevaron esta mañana un enorme pez luna, pálido, descompuesto, y me gritaron: ¡Aquí tienes a tu hijo! Como el pez manaba sin cesar un hilito de sangre por la boca, los niños reían y pintaban de rojo las suelas de sus botas». Cuando fue asesinado, se cuenta que su asesino se dedicó justo después a ir riéndose por los bares. ¡Riéndose! A mí, esa especie de premonición me sobrecoje.