Las heridas que la escena, el cine y Europa no quieren olvidar Juan Poveda, Juanjo Cucalón, Arantxa Aranguren, Laila Ripoll, Mariano Llorente y Miguel Ángel Calvo, en un acto de presentación de la cinta. El documental 'Donde el bosque se espesa', realizado a partir de una obra de teatro, se proyecta esta noche en la Filmoteca Regional ROSA MARTÍNEZ Viernes, 19 enero 2018, 12:40

Dice Mariano Llorente (Madrid, 1965) acerca de 'Donde el bosque se espesa', la obra de teatro a la que el director Miguel Ángel Calvo Buttini y el productor murciano Juan Poveda han dado movimiento en el cine: «Las heridas de este país hay que cerrarlas sacando de las fosas a todos los cadáveres de desaparecidos, y reconociendo que España vivió una represión cruel y violenta». Habla Llorente de los años transcurridos durante y después de la Guerra Civil española, del horror y el olvido, del dolor y la búsqueda, y de los cimientos en los que se sustenta el texto que él y Laila Ripoll -ambos Premio Nacional de Literatura Dramática en 2015 por 'El triángulo azul'- firman bajo un título que recuerda al otoño, a hojas caídas sobre la tierra y a un lugar oculto y poco transitado. De su trasfondo, añade Llorente: «Esto no es remover huesitos, como dicen algunos políticos, sino la necesidad de reparación, de verdad y justicia; de otro modo, seguirá habiendo heridas».

'Donde el bosque se espesa' es fruto del proyecto europeo Unrest (Unsettling Remembering and Social Cohesion in Transnational Europe), dirigido a preservar la memoria común de la Europa reciente a partir de sus conflictos bélicos, base que ambos dramaturgos emplearon para abordar las consecuencias de todos esos enfrentamientos a través de sus desaparecidos. Hilvanado el texto, Ripoll y Llorente pensaron que sería interesante trasladar la obra al terreno documental, teniendo como referencia, apunta el autor, el trabajo que Al Pacino realizó en los 90 en 'Looking for Richard' sobre la obra de Shakespeare 'Ricardo III'. El resultado es una pieza teatral llevada al cine.

Qué Proyección de la película 'Donde el bosque se espesa', de Miguel Ángel Calvo Buttini. Ciclo 'Realizadores murcianos'. Dónde y cuándo En la Filmoteca Regional de Murcia, esta noche, a las 21.00 horas.

Durante dos meses, el equipo de Poveda, bajo la dirección de Calvo Buttini, grabó los ensayos del texto y su posterior puesta en escena en el Teatro del Bosque de Móstoles, en Madrid. El guión ha servido de base a dos proyectos distintos y a la vez hermanos. La versión teatral, en cartel, tiene fecha en el Teatro Español de Madrid, a cuyas tablas se subirá en mayo (del 3 al 13), y la cinematográfica acaba de empezar su andadura. Se estrenó en el festival Opera Prima de Tudela el pasado octubre y esta noche se proyectará -21.00 horas- en la Filmoteca Regional, en Murcia, dentro del ciclo 'Realizadores murcianos'.

«La cámara cuenta cosas que no cuenta el teatro», afirma Llorente acerca de este doble proyecto que se ha valido de la «buena financiación a la que ha podido acceder la producción teatral para tirar del cine». «Tiene un lenguaje diferente, se sitúa en cualquier lugar y llega a convertirse en una especie de espía. Película y obra -añade- se alimentan en una experiencia muy bonita».

Relato familiar

'Donde el bosque se espesa' es un relato familiar que nace en la intimidad de un salón de casa y viaja por el pasado de sus personajes descubriendo al espectador el horror de la guerra en dos de los países europeos, apunta Llorente, con mayor número de desaparecidos: España y Polonia. En él, Antonia e Isabel desempolvan una caja cerrada que su madre, ahora fallecida, había guardado con celo durante años. En su interior se amontonan cartas, fotografías, mapas y objetos que cuestionan la realidad que hasta ese momento conocían. «El trabajo nos ha dejado exhaustos», reconoce el dramaturgo, quien asistió el pasado mayo, junto al resto de miembros del equipo del proyecto, a la exhumación de una fosa común en el cementerio de Guadalajara para buscar los restos del sindicalista argentino Timoteo Mendieta, fusilado en 1939.

Parte de esa excavación está recogida en la película que firma Calvo Buttini, cuyo deseo es que la cinta llegue al mayor número de público posible. «Es un texto muy duro, y para mí fue un reto», afirma el director navarro, que, además de la puesta en escena de la obra, recoge en su grabación las intervenciones de sus creadores durante los ensayos escénicos.

La participación murciana en este trabajo, arropado por Micomicón, compañía fundada por Ripoll y Llorente, está ligada a Buttini. Fue el director navarro quien propuso a Poveda tomar parte en el proyecto, hasta la fecha el de «mayor envergadura» llevado a cabo por Twin Freaks Studio, la productora fundada en Murcia por él y su hermano Pedro J. Poveda. «Es un paso adelante para nosotros. Nos ha permitido adquirir mucha experiencia y adentrarnos en un género, el drama, bastante diferente al que habitualmente nos dedicamos, que es la comedia». El resultado ha sido, no obstante, «muy interesante y estamos muy contentos, con muchas ganas de ver la película como público», afirma Poveda.

Al término de la proyección en la Filmoteca tendrá lugar un coloquio en el que participarán Miguel Ángel Calvo Buttini y Mariano Llorente. El objetivo del director navarro es que la cinta siga moviéndose por salas públicas, festivales e, incluso, por televisión. A este respecto, reconoce, ya está en conversaciones con distintas cadenas para su posible emisión.