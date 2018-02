La Filmoteca Regional se acerca a Polonia con el ciclo 'CinePOLSKA' 'The Sun, The Sun Blinded Me', 'El síndrome de Amok' y 'Los últimos años del artista: Afterimage' son algunas de las películas que se proyectan LV MURCIA Viernes, 2 febrero 2018, 09:35

La Filmoteca de la Región de Murcia acoge desde ayer y hasta el 8 de febrero la Muestra de Cine Polaco 'CinePOLSKA', organizada por el Instituto Polaco de Cultura y programada en colaboración con la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente. Murcia es una de las diez ciudades españolas en las que se proyectará esta temporada este ciclo.

Mañana -a las 20.00 horas- se proyectará 'The Sun, The Sun Blinded Me' (2016), de Anka Sasnal y el pintor Wilhelm Sasnal. Una producción que evoca reflexiones existenciales bajo un evidente enfoque artístico y que se basa en la obra de Albert Camus 'El extranjero', ofreciendo una nueva visión de la historia.

'El síndrome de Amok', el 'thriller' en el que la joven Kasia Adamik narra la desconcertante historia del escritor polaco Krystian Bala, condenado por un crimen muy parecido al que describió en una de sus novelas, se proyectará el 6 de febrero -21.30 horas-, y al día siguiente -a la misma hora- se podrá ver 'Los últimos años del artista: Afterimage', la nueva película del maestro Andrzej Wajda, inspirada en los últimos años del pintor vanguardista Wladyslaw Strzeminski bajo el régimen de Stalin.