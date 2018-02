«Lo absurdo es que haya tantas casas vacías y gente durmiendo en la calle» El actor Javier Pereira. Javier Pereira. Actor. Su personaje trata de reavivar la pasión entre los protagonistas de 'La cantante calva', que se ha presentado en Cartagena NATALIA BENITO MURCIA Domingo, 18 febrero 2018, 08:41

Niño de San Ildefonso y habiendo repartido durante dos años consecutivos el Gordo de la Lotería de Navidad, Javier Pereira (Madrid, 1981) prefiere no pensar en suerte, aunque reconoce que algo sí que habrá tenido «ya solo por dedicarme a lo que me gusta», y valorar todo su trabajo y esfuerzo. Goya a mejor actor revelación por 'Stockholm' en 2014 y nominado en 2017 como mejor actor de reparto por 'Que Dios nos perdone', avivaba la llama del amor entre dos parejas de desconocidos en el Nuevo Teatro Circo de Cartagena, durante la representación de 'La cantante calva', exponente del absurdo de Eugène Ionesco que para el actor «habla sobre todo de la incomunicación de la gente. Está ambientada en los años 50 y define a la burguesía de Inglaterra, que hablaba mucho pero no decía nada».

-Hábleme de su personaje

-Es el bombero que intenta despertar a esos dos matrimonios que viven aislados en el campo y quiere llegar allí y ver si todavía hay fuego, si hay pasión entre ellos. Mi personaje les pone a prueba. Es el deseo de ver si todavía hay esperanza.

-¿Qué le fascina de la obra?

-El teatro del absurdo en sí. Un actor necesita analizar el texto, ver qué decimos y por qué lo decimos. Ver qué psicología tiene el personaje, y aquí eso no existe. El autor decía que los personajes no son personajes. Simplemente tienes que lanzarte a jugar y dejar de pensar, sacar energía y meterte en el mundo del absurdo. Como actor es muy divertido y apasionante.

-Entonces, considera el teatro del absurdo un gran reto.

-Sí. Yo nunca lo había hecho. Nosotros lo hacemos dos o tres veces en la carrera. Con los compañeros que tengo [Adriana Ozores, Joaquín Climent, Fernando Tejero, etc.] era una muy buena oportunidad de aprender de este género. Y con el gran director Luis Duque era un tándem perfecto para arriesgar.

-¿Qué ha aprendido de ellos?

-La profesionalidad. Son humildes y cercanos. Les he cogido cariño.

-¿Cómo reacciona el público?

-Luis [Luque] ha hecho que el texto sea muy cercano a todo el mundo. Por todas las ciudades a las que vamos, la gente sale encantada. Es una muy buena oportunidad para que el público vea este tipo de teatro. Depende un poco de los deberes que haya hecho el espectador antes de venir. Si ya han leído la sinopsis, entran rápido. Si viene gente de rebote, los primeros 5 o 10 minutos dice «qué raro es lo que hacen», pero luego vamos envolviéndola.

-Después de perder 17 kilos para interpretar 'Que Dios nos perdone', la preparación de este personaje habrá sido coser y cantar...

-No te creas. Es verdad que en cuanto a lo físico no he pasado hambre. Me costó disfrutar ese rodaje porque al final cuando te quitan la comida, te quitan la felicidad. Es muy opuesto a 'Que Dios nos perdone'. No pensar me costó un poco al principio. Después dije: «fuera la mente y a jugar». Lo estoy disfrutando muchísimo.

-Han pasado más de dos décadas desde su debut. ¿Cómo ha vivido estos años?

-Muy contento. Desde los catorce o quince años llevo trabajando en lo que me gusta y viviendo de mi pasión. He podido hacer muchas cosas. Empecé con series con las que aprendí mucho y me divertí mucho. No me quejo de la carrera que llevo. Además, en esta profesión en la que es tan difícil mantenerse porque somos muchos, es un lujazo.

-¿Diría que está en el mejor momento de su carrera?

- [Piensa] Puede ser. Sí sé que este año ha sido muy bueno por haber estado nominado a los Goya por 'Que Dios nos perdone', por ese personaje tan especial, en televisión haber sido 'prota' en una serie ['Amar es para siempre'] y ahora estar en una gran obra con la que no paramos. Por estar en los tres ambientes con buenos proyectos es uno de mis mejores años, seguro.

-Fuera del teatro, ¿qué le parece absurdo?

-Lo mal repartido que está el mundo, para empezar. Que haya tanta gente con tanto dinero y tantas casas vacías. Y ahora en invierno ver a tanta gente durmiendo en la calle... tendría que haber alguna manera de que eso no pasara y pudiéramos solucionarlo entre todos. Es triste.

-¿Puede hacer algo la cultura al respecto?

-La cultura te hace disfrutar pero sobre todo te hace removerte, intentar mejorar, ser mejor persona, y eso siempre es bueno para todos y va a influir en la sociedad.