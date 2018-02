Cinco 'start-ups' murcianas sobre turismo, salud, geolocalización y drones La Escuela de Negocios ENAE lleva hasta Barcelona estas iniciativas, incluidas en el apartado '4 Years From Now' LV MURCIA Martes, 27 febrero 2018, 09:56

Lock Up, Drónica, COPCAR y Socyalite Interactive son los nombres de las cuatro 'start-ups' murcianas que la Escuela de Negocios ENAE presenta estos días en el Mobile World Congress de Barcelona (MWC2018). Dentro de este evento se engloba el llamado '4 Years From Now' (4YFN), una plataforma de 'startups' que permite a inversores y empresas del sector conocerse, contactar e iniciar nuevas relaciones comerciales. Está organizado por Mobile World Capital Barcelona (MWCB) y GSMA, asociación que agrupa a los principales operadores de telefonía del mundo. Según datos de ENAE, este año se espera que al menos 19.000 visitantes y 600 inversores se encuentren con 600 empresas emergentes de 145 países, de las cuales 32 son españolas, y 12 delegaciones internacionales.

De las 32 'start-ups' españolas que se integran el Pabellón de España, organizado conjuntamente por la entidad pública Red.es e ICEX España Exportación e Inversiones, en el marco de 4YFN, ENAE presenta cuatro iniciativas impulsadas desde la Región.

Entre ellas figura Lock Up, de Faustino Fernández Orihuela, una solución para apartamentos turísticos con la que los dueños o gestores de este tipo de inmuebles pueden enviar las llaves de sus pisos o casas a los huéspedes, sin necesidad de desplazarse. Se trata de una sencilla aplicación en la nube, ejecutable desde el propio dispositivo móvil, por lo que la aplicación no se tiene que instalar en el teléfono. Otra de las propuestas es Drónica, de Pedro García Trenza, empresa de servicios de drones para usos varios: imágenes y grabaciones aéreas, agricultura de precisión, inspección industrial, ortofotografía y fotogrametría.

Junto a ella, Socyalite Interactive, de Augusto Martin Tavelli, creadora de RushOut, figura como una plataforma que utiliza una tecnología que incluye geolocalización, tiempo real y 'Big data'.

Finalmente, COPCAR, creada por Reyes Samper Henarejos y Ginés Sarabia, es un sencillo sistema de monitorización ECG para personas que han sufrido o tienen riesgo de sufrir algún tipo de anomalía cardiovascular. La 'app' alerta en tiempo real a los servicios de emergencia, de forma que disminuye el tiempo de respuesta ante un posible accidente cardiovascular.