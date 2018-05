'El bosque'

La gata sin sonrisa, muda, nívea y mirada infinita la despierta a las ocho en punto como todos los días. Tic-tac-tic-tac, se oye desde su gorda tripita. La gata mueve su lazo rojo, prendido en la oreja, dando giros y más giros, emitiendo débiles destellos, iluminando la oscuridad de la habitación como un diminuto faro. Unos pequeños y regordetes dedos aparecen de entre las sábanas, tanteando, buscando la gatuna cabeza, hasta que la encuentra y la golpea con fuerza. El lazo rojo se detiene, al igual que los destellos, volviendo así a su estado natural, a su sonrisa muda y mirada infinita, dejando de nuevo la habitación a oscuras.

Sale de la cama dejando caer las piernas por el borde; permanece sentada unos instantes, acostumbrándose a la oscuridad y al frío, todavía reticente a abandonar la calidez de las sábanas. Descalza, apoyando sus pequeños y sucios pies en las baldosas heladas, se dirige con los brazos estirados hacia la pared, buscando el interruptor. Imagina que es una momia vendada de los pies a la cabeza, arrastrando los polvorientos pies, dispuesta a cumplir alguna milenaria maldición, asustando a su paso a valientes exploradores y bellas damiselas. Camina en silencio, moviendo arriba y abajo los brazos, primero uno y después otro, hasta que choca contra la superficie rugosa de la pared. Clic. No se enciende. Lo intenta de nuevo. Clic. Clic. Clic. Nada. Se han vuelto a llevar la luz, piensa. Guiándose con la mano, pegada a la pared, moviendo los dedos como una araña, encuentra la puerta. Gira el pomo. Cerrada. En ese momento, recuerda la discusión con su madre. Recuerda el castigo. Recuerda el sonido del pestillo por fuera: «¡Ahí te quedas con el vejestorio!», dijo dando un fuerte portazo al salir a la calle.

-Abuela, ¿estás despierta? -susurra sin apenas mover los labios.

Llevan varios días con cortes de luz. «Por problemas en la línea», contesta siempre una voz por teléfono: a veces es una mujer, otras un hombre y la mayoría una máquina. La que más le gusta es la máquina, por la musiquilla que ponen de fondo mientras le dice que en breves momentos atenderán su llamada.

-Abuela, se han vuelto a llevar la luz -dice, elevando un poco la voz.

Despacio, convertida de nuevo en una pequeña momia apergaminada, da unos pequeños pasos, alargando la mano hasta tocarla con cuidado.

-Abuela, despierta, ha vuelto a ocurrir.

Le da en el hombro varias veces, con la punta de los dedos, casi acariciándola. No se mueve. Sus manos encuentran su cara, su mejilla. La notan fría, helada. Vuelve a darle pequeños golpes. Uno, dos, tres. Un poco más fuerte cada vez.

-Abuela, contesta, me estás asustando.

Empieza a ponerse nerviosa. Acerca el rostro hacia su pecho, lo toca. No se mueve. No respira. Retrocede en la oscuridad, tropezando con su cama, haciéndose daño en los pies descalzos.

-¡Mamá! ¡Mamá! -grita mientras se dirige a la puerta.

Agarra el pomo con fuerza, lo gira una y otra vez. Nota las lágrimas sobre sus mejillas, deslizándose por el cuello, mojando su pijama nuevo.

-¡Mamá, abre, abre! ¡A la abuela le pasa algo!

Silencio. Golpea con los puños, con fuerza, sin parar de gritar.

-¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá!

Con el rostro pegado a la puerta, intenta escuchar algo, alguien. Nada. Nadie. Seguro que pronto volverá, piensa intentando tranquilizarse. Se deja caer, de rodillas, tapándose el rostro con las manos, mojándolas con sus lágrimas; un leve resplandor se filtra por entre sus dedos, iluminando sus parpados cerrados; la bombilla pende del techo sujeta por simples cables, han dado la luz por fin. Despacio, con la vista nublada por las lágrimas, vuelve junto a su abuela. No se atreve a tocarla: la boca entreabierta, mostrando sus encías desnudas, en un grito mudo; los ojos abiertos, hundidos, sin brillo, muertos.. Regresa a su cama. Se cubre con las sábanas todavía calientes, hecha un pequeño ovillo, tiritando de frío, de miedo. Pronto volverá, se dice. Pronto volverá.

Se despierta sobresaltada, se ha quedado dormida. La luz sigue encendida. La casa en silencio, sin vida. Tapada por completo levanta un poco las sábanas, una pequeña rendija, justo para sacar la nariz. Respira hondo, nota el aire llenando sus pulmones. Lo echa por la boca, formando vaho con él. Mira su pijama nuevo, su pijama del osito barrigón. Cierra los ojos y se imagina que está en el Bosque, que es la mejor amiga del simpático osito. Allí no oye los gritos de su madre, ni los portazos, ni nadie le pega. No hay hombres borrachos que se acuestan todas las noches con su madre. No oye sus gemidos mientras hacen cosas sucias. Solo están su abuela y ella, juntas, riendo y comiendo enormes bocadillos de mermelada de fresa, trepando por los árboles, revolcándose por la hierba fresca, tumbadas al sol, haciéndose cosquillas con los pies. Abre los ojos. Piensa que eso nunca será posible. Que el osito no existe, que solo es un dibujo tonto. Piensa que está muerta, junto a ella, que nunca volverán a jugar juntas. Sale de entre las sábanas. Casi sin mirarla, agarra la colcha que le cubre los pies y la desliza lentamente, cubriéndola, ocultando su rostro. Permanece allí de pie, en silencio, con los brazos entrelazados, rezando por ella, por ellas.

Siente frío, no deja de temblar. La estufa está fuera, en el salón, apagada. Tiene que estar a punto de llegar. Nunca tarda más de unas horas en volver. Solo espera que no esté borracha, que no haya tomado nada, que no le haya pasado nada. Seguro que le echa las culpas. Sabe que le va a pegar, pero no le importa, ya no duele como al principio. Lo único que quiere es salir de allí. Se abalanza sobre la puerta, golpeándola con las manos, con los pies desnudos, con todo su cuerpo.

-¡Mamá, mamá! ¡Por favor, por favor! -grita con todas su fuerzas.

Se sienta en el suelo, la espalda recta, pegada a la pared, encoge las piernas y las rodea con los brazos, apoyando la cabeza entre ellas. Se seca las lágrimas con las mangas de su pijama nuevo. Es azul celeste, con divertidos estampados del osito que se repiten aquí y allí, donde aparece cogido a un enorme globo rojo, volando y riéndose. No es de su talla, le está grande. Se lo trajeron los Reyes Magos. Fue su abuela quien lo encontró: «¡Fíjate lo que había detrás del sofá!». Estaban las dos solas, como siempre. «Parece que los Reyes se han equivocado de niña», dijo riéndose mientras le doblaba las mangas, dejando a la vista las quemaduras de los brazos. «No es tu madre, cariño. Es el diablo que le corre por las venas», dijo abrazándola.

Pasan las horas. Apenas se mueve. Permanece con la vista fija en la pared empapelada casi por completo con fotos de juguetes, sacadas de viejos catálogos y periódicos: princesas con bonitos y brillantes vestidos de seda; bebés con sus cunas y carricoches, dispuestos para salir de paseo; puzles de diez, veinte, cien, mil piezas de sus personajes favoritos; casas de muñecas decoradas con diminutos muebles de madera, donde viven familias felices que juegan fuera en preciosos jardines de plástico con columpios y toboganes. Juguetes que nunca tendrá. Todo por culpa de la casa, de la maldita casa, donde están solas, donde está sola, donde no hay vecinos, ni otros niños; donde por las noches la despierta el ladrido de los perros, los sollozos de su madre en la habitación de al lado. «Somos los primeros cariño, pero ya verás cuántos niños vendrán a jugar contigo», le decía. Pero nunca vino nadie. El edificio está vacío y seguirá vacío. «¿Porqué no nos vamos, mamá?», le preguntaba todos los días; «porque no la quiere nadie, porque firmé, porque me engañaron, porque soy una estúpida», respondía; y ella, en silencio, sin entender nada, sin comprender lo que le decía, se volvía a su habitación. Luego dejó de trabajar, dejó de llevarla al colegio, empezó a salir por las noches, a beber, a pegarle.

Cada vez tiene más frío. Tiene ganas de orinar. Se acerca a una esquina, se baja los pantalones, las bragas, se pone en cuclillas. Un pequeño charco se forma bajo sus pies, mojándolos, calentándolos. Regresa a la cama. Vuelve a cerrar los ojos. Vuelve al Bosque. Vuelve con el osito barrigón.

Le escuecen los ojos. Los tiene secos. Se frota los brazos, las piernas, las manos, intentando entrar en calor. Empieza a cantar, susurrando, acunándose: «Duérmete mi niña, duérmete mi sol, duérmete…», como hace todas las noches hasta quedarse dormida.

Tiene los pies helados. Le quita la colcha a su abuela, envolviéndose en ella, dejándola expuesta, dejando a la vista sus brazos y piernas llenos de cardenales y costras de viejas heridas. Intenta no mirarla. Intenta no fijarse en su boca abierta, en sus ojos sin vida. Recuerda todos los besos que le ha dado, todas las veces que le ha dicho: «Cuánto te quiero, mi niñita, mi tesoro». Temblando, vuelve a refugiarse entre las sábanas, envuelta en la colcha, entrando en calor.

Las camas están casi pegadas, separadas por una desvencijada mesilla, con la silenciosa gata encima, dispuesta a mover su lazo rojo. No puede dejar de observar su rostro lívido, las mejillas hundidas, los labios agrietados, secos, púrpuras. Piensa que es una broma, que no está muerta, que se va a despertar de un momento a otro. Se levanta despacio, posa la mano sobre sus párpados, los cierra.

Nota el corazón latiéndole con fuerza, sin control. Se sujeta el pecho como si pudiese pararlo. Vomita sobre el colchón, sobre su pijama nuevo, encima del osito.

La luz se ha vuelto a ir. Está tumbada en el suelo, con el rostro pegado a él, junto a la puerta. Los primeros rayos de la mañana se filtran por debajo, por la rendija, una fina línea. Sus labios se mueven en silencio, sin parar de repetir: «Pronto volverá, pronto volverá».

La gata sin sonrisa, muda, nívea y mirada infinita vuelve a sonar a las ocho en punto, como todos los días, moviendo su lazo rojo, prendido en la oreja, dando giros y más giros, emitiendo pequeños destellos, iluminando la habitación.