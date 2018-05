Cristina García Rodero anuncia con una sirena el cartel de La Mar de Músicas El vicerrector de Infraestructuras de la UPCT, Marcos Ros, con el edil de Cultura, David Martínez, este jueves en el antiguo CIM, con el cartel. / Pablo Sánchez / AGM El patio del antiguo Cuartel de Instrucción de Marinería (CIM), actual sede de la Facultad de Ciencias de la Empresa de la UPCT, será el nuevo escenario en sustitución del Parque de Artillería LA VERDAD Cartagena Jueves, 3 mayo 2018, 17:16

La artista de Puertollano Cristina García Rodero anunciará el cartel de la 24 edición de La Mar de Músicas de Cartagena, el festival que se celebrará del 20 al 28 de julio en la ciudad portuaria. En concreto, se trata de la imagen de una sirena en el fondo del mar, al lado de un ancla, realizada por la propia artista en un encuentro de nadadoras en Estados Unidos. Este año, Dinamarca es el país invitado al certamen. El proyecto fue presentado este jueves en el patio de la Facultad de Ciencias de la Empresa de la Universidad Politécnica, que será el nuevo escenario de conciertos en sustitución del Parque de Artillería.

«Para nosotros es un honor que Cristina García Rodero sea la creadora de la imagen del festival de este año, ya que es una de las grandes artistas de nuestro país: como reconocimientos, por ejemplo, es que es la primera fotógrafa española en ser miembro de la agencia más prestigiosa de fotografía, Magnum; es la cuarta mujer en ser miembro de la Real Academía de Bellas Artes de San Fernando, además de haber ganado los premios Nacional de Fotografía y PhotoEspaña» indicó el edil de Cultura, David Martínez.

García Rodero se suma de esta manera a la lista de artistas que han realizado ya los carteles del festival, tras las creaciones de Miquel Barceló, Joan Fontcuberta, Guillermo Pérez Villalta, Chema Madoz, Oscar Mariné, Ángel Mateo Charris, Dora Catarineu, Javier de Juan, Alberto García Alix, El Hortelano, Ouka Leele, Ceesepe, Javier Mariscal, Antonio de Felipe, Carmen Calvo, Ángel Haro, Juan Ugalde y Eduardo Arroyo.

García Rodero se autodefinió como «perfeccionista, puntillosa, intuitiva, muy seria con el trabajo, torpe y algo lenta. Mi cámara es mi ojo. Pero no valgo como fotógrafa de actualidad o de prensa, porque soy lenta y cabezota. Me cuesta llegar a los sitios, aún más dejarlos. Yo nunca tonteo ni pierdo el tiempo, porque las circunstancias no se repiten».

El concejal de Cultura, por su parte, confirmó que el patio del antiguo CIM será uno de los escenarios de esta edición. En febrero, el coronel del Regimiento de Artillería Antiaérea (RAAA) 73, Enrique Silvela, negó al Ayuntamiento el patio del Parque de Artillería, por primera vez en veinte años. Aludió a razones de seguridad del recinto y de falta de personal que lo vigile. «Aquí podemos vender más entradas. Además del escenario, habrá barra y zona chill out», indicó Martínez.