ARCO otea el futuro del arte con mirada femenina Ocho comisarias están al frente de los programas estelares de la feria que, sin país invitado, acoge a 208 galerías de 29 países MIGUEL LORENCI MADRID Sábado, 10 febrero 2018, 04:42

«El futuro no es lo que va a pasar, es lo que vamos a hacer». Esta propuesta de Chus Martínez es la viga maestra de la 37 edición de la feria internacional de arte contemporáneo, ARCO. Un certamen que no tendrá país invitado -como hace dos años- y que se tematiza para atisbar el futuro del arte con ojos de mujer e indagando en el presente. Ocho comisarias están al frente de los programas estelares de una feria que busca de nuevo al coleccionista joven y no renuncia a ser un puente con Hispanoamérica. Entre los días 21 y 25 de febrero acogerá a 208 galerías de 29 países, de ellas 49 nuevas en la gran cita del arte contemporáneo. El programa general acoge 160 galerías, a las que suman las 51 de lo tres programas comisariados por mujeres: Futuro, Diálogos y Opening.

Con este acentuado protagonismo femenino, ARCO ofrecerá piezas de miles de artistas consagrados y emergentes, con precios entre los mil euros y los 2,5 millones por los que Leandro Navarro ofrecerá un bodegón de Picasso de 1938. El presupuesto no se altera y vuelve a estar en torno a los 4,5 millones de euros. «Mantenemos el tamaño y elevamos la calidad», aseguró Clemente González Soler, presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA, que espera superar los 100.000 visitantes y mejorar las ventas.

Chus Martínez, directora del Institute of Art at the FHNW Academy of Art and Design (Basilea), comanda el triunvirato de comisarias 'futuristas' en las que ha confiado Carlos Urroz, director desde hace ocho años, para el programa más relevante de los tres comisariados. «ARCO siempre se adelanta al futuro y su presente son las mujeres», dijo Urroz al destacar el «sustancial» incremento de la presencia femenina entre artistas, galeristas, comisarias. También en los premios al coleccionismo, que recaerán en Alicia Koplowitz y Ella Fontanals Cisneros.

«Deberíamos hablar de arte y no de paridad, pero la paradoja es que también debemos hablar de paridad porque es importante», dijo Chus Martínez, que ha formado equipo con Elise Lammer, comisaria de Kunstverein SALTS (Basilea) y Rosa Lleó, directora y comisaria de The Green Parrot (Barcelona). Con su selección de 19 galerías y otros tantos artistas, pretenden convertir la feria en un «espacio que nos permita imaginar, producir y proponer una visión de la complejidad que nos espera».

María Corral, Lorena Martínez de Corral y Catalina Lozano estarán al frente de Diálogos, con 13 galerías. También son mujeres las comisarias de Opening: Stefanie Hessler e Ilaria Gianni, que han seleccionado 19 galerías con menos de siete años de trayectoria y que representan a artistas emergentes.

«Los nacionalismos en el mundo del arte están más en cuestión que nunca», afirmó Carlos Urroz para justificar su renuncia a un país invitado, pero sin descartar «que se recupere la fórmula». «No se debe olvidar nunca que ARCO es una feria y que los galeristas vienen para vender sus piezas a los coleccionistas», agregó. Destacó cómo en el mercado del arte español «se constata una recuperación y un especial dinamismo en las ventas».

Latinoamérica será de nuevo una presencia crucial, con 35 galerías de una decena de países y especial protagonismo para Brasil, que concurre con 15 expositores. «Queremos proyectar nuestra posición única como referente latinoamericano en Europa», planteó Urroz. En paralelo a la feria, Madrid acogerá muestras de artistas como Doris Salcedo (Palacio de Cristal) y mostrará las colecciones de grandes galeristas como Helga de Alvear (Centro de Arte Alcobendas) y Soledad Lorenzo (Reina Sofía).

Compradores VIP

Se cuidará a los nuevos coleccionistas con la oferta de piezas por debajo de los 5.000 euros en el programa y la etiqueta #mecomprounaobra. «Queremos que se pierda el miedo a coleccionar y facilitar las adquisiciones en ese contexto de recuperación económica», insistió Urroz. Eso no supone desatender al colectivo VIP, los 300 coleccionistas y 200 profesionales de más de 40 países que invita ARCO y para los que diseña un programa de acceso privilegiado a la feria y visitas exclusivas a instituciones y colecciones privadas. Se mantiene el servicio gratuito de asesoramiento para la compra de obras de arte -First collector by Fundación Banco Santander- y se potencia el programa Young Collectors para invitar a una treintena de jóvenes coleccionistas internacionales. La venta anticipada de entradas -a 20 euros- se incrementó el 21%. La general costará 40 euros en dos de las tres jornadas abiertas al público en general -23, 24 y 25 de febrero-. El día de clausura se rebajará a 30.