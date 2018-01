Amistad, sensualidad y realismo metafísico Vista de obra 'El bañista' (1960) de Balthus. / Paco Campos (Efe) Las niñas de Balthus brillan en una muestra de la Fundación Mapfre que conecta su obra con la de Giacometti y Derain MIGUEL LORENCI Madrid Miércoles, 31 enero 2018, 00:12

André Derain, Balthus y Alberto Giacometti compartieron una sensibilidad y una visión común del arte, además de una intensa amistad. Se movieron en terrenos plásticos dispares, pero conectados y los tres ocupan lugares de privilegio en los anales del arte. La Fundación Mapfre revisa ahora su relación creativa y personal en 'Una amistad entre artistas', una espectacular exposición «para sentir» en la que brillan las sensuales niñas de Balthus. Unas pinturas que recuerdan a 'Teresa durmiendo', la tela que 10.000 personas exigieron retirar del Metropolitan de Nueva York por entender que incitaba a la pederastia.

A través de más de 200 obras, la muestra explora conexión de estos tres singulares genios que la critica y la historia situaron en capítulos muy dispares y que reivindicaron su extraño realismo metafísico bajo el imperio de las vanguardias. Incluye pinturas, esculturas, dibujos, estampas y fotografías datadas entre los años treinta y los sesenta del siglo pasado. Desvela cómo se forjó la profunda amistad ente el pintor francés André Derain (1880-1954), su colega de origen polaco Balthasar Klossowski de Rola, Balthus (1908-2001) y el escultor y pintor suizo Alberto Giacometti (1901-1966).

Incide en unos intereses compartidos que tienen reflejo en sus obras: su profunda admiración por el arte del pasado y las culturas primitivas y su adscripción a la figuración «cuando se consagran los movimientos abstractos y el surrealismo», según destacaron los comisarios: Jacqueline Munck y Fabrice Hergott, conservadora jefe y director del del Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, y Pablo Jiménez Burillo, director del Área de Cultura de Fundación Mapfre.

'El sueño, visiones de lo desconocido' es la sección que acoge las obras y desnudos de Balthus que más llamarán la atención. Telas como 'Los días felices', 'La habitación' o 'Muchacha dormida', donde se une el tema clásico de la mujer acostada con el del sueño en una síntesis de tradición y modernidad. Unas jovencitas durmientes o soñadoras, lánguidas o incluso extáticas, que recuerdan a la obra de Balthus que desató la polémica en Nueva York y que se exhiben junto a 'Desnudo con gato', de Derain

Se inicia la muestra con 'La mirada cultural', que reúne las obras que mezclan las mismas influencias y reflejan la visión común de los tres, como 'El gaitero', de Derain, o 'Mujer que camina', de Giacometti. 'Vidas silenciosas' reúne paisajes, figuras y bodegones, que repasan los códigos eternos la historia del arte, desde el neoclasicismo hasta Courbet y Corot. 'El Modelo' incluye los retratos cruzados de amigos y modelos comunes, como la modelo y artista Isabel Rawsthorne. 'Entreacto' penetra en el mundo del espectáculo, en el que los tres genios se convierten en libretistas, decoradores y figurinistas para ballet y teatro y óperas como 'El barbero de Sevilla' en el caso de Derain. Se cierra la muestra con 'La garra sombría', con obras que indagan en la tragedia de la Segunda Guerra Mundial.

«Al juntarlos, cada uno nos ayuda a entender la obra del otro», dijo Pablo Jiménez. «Practican un realismo muy moderno, muy extraño, metafísico y nada academicista sin rechazar el arte contemporáneo», destacó Jacqueline Munck de unos artistas que se admiraron abiertamente. «Le conocía bien. Era uno de los hombres más extraordinarios con los que he tratado nunca», elogió Balthus a Derain. «Alberto era como dos personas. Una que era él mismo y otra que se reía de sí mismo», aseguró Balthus sobre Giacometti. «Derain es el pintor que más me apasiona, el que me ha aportado más y me ha enseñado más desde Cézanne; para mí, es el más audaz», aseguró Giacometti sobre Derain.

Concebida por el Museo de Arte Moderno de París y el consorcio de museos parisinos y coproducida por Fundación Mapfre, incluye préstamos de colecciones particulares e instituciones como la Fundación Giacometti, los museos D'Orsay y de l'Orangerie de París; la Albright-Knox Art Gallery, de Búfalo; el Minneapolis Institute of Art; la Fundación Pierre and Tana Matisse, de Nueva York; el Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, de Washington; los museos Picasso de Antibes y París; la Tate Gallery de Londres; la Fundacion Beyeler de Basilea o la Kunsthaus de Zúrich.