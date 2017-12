BULLAS Encuentro con el artista Álvaro Peña El artista Álvaro Peña, junto alcaldesa de Bullas y algunas de las participantes. / SDC MAMEN GUTIÉRREZ BULLAS Viernes, 22 diciembre 2017, 17:28

El ser humano, ha tenido siempre la necesidad de perpetuarse, no sólo como especie, reproduciéndose, sino también como ser superior a través de sus ideas. Para ello ha necesitado de la expresión artística, convirtiéndola en pura necesidad para su desarrollo y su equilibrio emocional y espiritual.

Podremos decir que el arte es imprescindible para el hombre alcanzando un estado de armonía consigo mismo, el artista nos hace un favor creando para sí y para nosotros, sin ellos no podremos alcanzar la línea que traspasa nuestra realidad diaria.

¿Qué es el arte? Y ¿Por qué el hombre ha necesitado desde sus principios plasmar sus sentimientos o su modo de vida para que estos sean recordados?

Realmente el arte es una manera de mostrar al mundo lo que siente el artista y a su vez provoca en ti y en mí similitudes o una visión más allá y diferente.

Supongo que los artistas no dejan de ser algo egocéntricos, nos referimos a que desean ser recordados, quierenque nuestro arte guste y que, de alguna manera, sus pensamientos alimenten los sueños y las vidas de los que están por venir.

Mecenazgo Cultural desea dejar una estela del paso de un gran artista de nuestros tiempos. No puede quedar en el olvido, un pintor de lucha diaria, de una entrega a su trabajo constante, que junto con su carácter afable y apasionado forman una explosión que el que lo descubre lo sube a la cúspide del arte. Hablamos sin duda alguna de Álvaro Peña el pintor que está marcando y dejando huella en nuestra tierra murciana y atravesando fronteras.

Pero... ¿Vale todo para ser recordado?

Un sí afirmativo tienes de todos los que te conocemos y te hemos descubierto.

Nos enseñaron que el honor y el respeto es lo único que tenemos, y es lo que uno mismo se ha de ganar y nuestro Álvaro lo ha logrado ya.Siendo soez, no mostrando sus penas en público o vendiendo su privacidad, sino todo lo contrario alegre, positivo, cercano. Nuestros medios de comunicación pelean por entrevistarlo, no suele verse persona tan enamorado de lo que hace.

¿Hemos perdido nuestros valores?Acaso ha cambiado tanto nuestra escala que hemos olvidado lo realmente importante, llenar nuestra alma y nuestro espíritu de arte, cultura y amor.

No sé qué sociedad tendrá nuestro mundo en unos años. No sé si desconocerán quienes fueron Edgar Degas, Leonardo da Vinci, Claude Monet, Henri Gervex, François Gerard, Alexander Cabanel, Thomas Couture, Ary Scheffer, Gabriel Rosetti, Everett Milais, Franz Xaver Winterhalter, Augustin Pajou, Antonio Canova, Camille Claudel, Simone de Beauvoir, Germaine de Stäel o tantos otros y otras que dedicaron su vida al arte.

Lo que sabemos con certeza es, que el ser humano no puede vivir sin arte. Sé que el mundo cambia a pasos agigantados y que si no cambiamos con él podemos quedar atascados en épocas pasadas. Pero...

¿Qué queréis que os diga? ¿Un mundo sin arte? Yo no lo quiero.

Me niego a vivir sin poder sentir todo lo que me transmite la pintura, la escultura, un buen libro o una melodía ya sea clásica o moderna. Y me niego a que las generaciones que me siguen, al menos las que de alguna manera llevan mi sangre, desconozcan todo aquello que esos grandes y únicos artistas crearon para ser visto, para ser transmitido y para ser sentido y amado.

Si todos pudiéramos mirar con los ojos del alma una de éstas obras de arte, si pudiéramos meternos en la mente de Álvaro Peña, esos maravillosos escritores que el tiempo nos ha dejado, si pudiéramos escuchar las notas tal como las sintieron esos grandes músicos, o si tan sólo hiciéramos el esfuerzo para intentar valorar lo que querían transmitirnos, nadie podría vivir sin arte.

Llenar vuestras vidas de arte.

Dejemos un buen legado de nuestros pintores de la Región, apostemos por el pequeño coleccionismo de obras de menor tamaño y más asequible, como sugerencia, o por pinturas de mayor tamaño sobre lienzo que es donde verdaderamente se expande el pintor, tantas opciones tanta variedad. No tener miedo al arte, es nuestra esencia., es tu alma y la nuestra.

La organización del acto agradeció la colaboración del Ayuntamiento de Bullas, Quesos Palancares y Conservas El Mensajero, así como a la gerencia del Restaurante Borrego.

Al acto asistieron, entre otras pesonalidades, la alcaldesa de Bullas, Maria Dolores Muñoz Vaverde; la concejal de Asuntos Sociales, Consumo y Comercio, Rosario Martínez Martínez; la concejal de Sanidad, Toñi Sola Reche; y diseñadores de interiores, como Toñi Fernández.