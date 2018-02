Mar Menor a ritmo de Don Carnal El ballet Kebanna, ayer, bailando en San Pedro del Pinatar. / A. S. Cientos de personas desfilaron ayer en San Pedro del Pinatar y Los Alcázares; la comparsa Río se llevó la banda de reina del carnaval en Santiago de la Ribera ALEXIA SALAS MAR MENOR Lunes, 12 febrero 2018, 08:16

El sol premió a las comparsas de San Pedro del Pinatar y Los Alcázares, que ayer sacaron a la calle el espectáculo de imaginación fabricado a lo largo del año. Desde Los Narejos partió el desfile alcazareño, con una banda de piratas tocados con calaveras de la comparsa Torresalinas a la cabeza. La peña El Universo inundó la tarde de verde marino con sus ninfas emplumadas, que precedieron a los corsarios de los colegios Al Kazar y Bienvenido Conejero en un desfile de carnaval más familiar que nunca.

Destacaron las mimos afrancesadas, a lo Marcel Marceau, del Ampa del colegio Petra Sánchez, que mostró la comparsa más coordinada y original del corto desfile, al que no faltaron los recurrentes superhéroes.

El AMPA Petra Sánchez, ayer, desfilando en Los Alcázares. / A. S.

Por las avenidas pinatarenses se mezclaron los vikingos de Dragon Boat, incluida la canoa construida por el extravagante Floki. Los angloparlantes del colectivo Adapt volvieron a arrancar sonrisas con una multidosis de antigripales en sobres efervescentes, perseguidos por dos horripilantes virus a los que solo asustaba un médico equipado con una aguja considerable.

La mejor puesta en escena, como siempre, fue para el ballet Kebanna y sus ninfas orientales. Las conejitas con tutú de Como tú quieras se unieron al desfile, junto a las enseñas nacionales de Los años dorados, mezclados con Elvis de discoteca y las familias de pitufos del Centro de Atención a la Infancia El Palmeral. Personajes de ciencia ficción y bailarinas caribeñas cerraron uno de los desfiles más largos de los últimos años, con 28 comparsas en dirección a Lo Pagán.

El pregón de 'Róper'

El Mar Menor se siguió moviendo a ritmo de Don Carnal en San Javier. Por segundo año consecutivo, la comparsa Río se llevó la banda de reina de Carnaval de Santiago de la Ribera, esta vez con un traje multicolor de inspiración cómic, diseñado por Eustaquio Espinosa. Dos personajes de un ciberbosque animado, la musa, Judith Pardo, y su acompañante, Javier Pérez, como sofisticado saltamontes, mostraron la mayor conexión en el escenario.

La musa, Judith Pardo, y su acompañante, Javier Pérez, en La Ribera. / A. S.

«El Carnaval es la fiesta del destape, de la alegría, de perder el pudor, de votar a Ciudadanos, de hacer cosas que en circunstancias normales no harías», bromeó el actor Juan Luis Hurtado 'Róper', pregonero del Carnaval. «El Ayuntamiento me obliga a decir que esta es la pedanía de la playa, si no me aplica el 155, así que la pedánea, Juli Gallut, ya se ha sacado el billete a Bruselas, pero, como se lo saque en Corvera, no irá a ninguna parte».