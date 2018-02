«Todavía aguantan las piernas para un baile»

Con coplas, pasodobles y al ritmo de clásicos musicales, unos 250 mayores, procedentes de diferentes puntos del municipio, dieron ayer la bienvenida a su reina, en una fiesta en el salón de celebraciones de la Dama de Oro. Los siete clubes de la tercera edad organizaron un concurso de baile en pareja para elegir a la afortunada: María Martínez, de 98 años y de la comparsa La Vida de los Molinos Marfagones.

El jurado valoró el entusiasmo de Mariquita (como la conocen sus amigas) en la pista de baile y sus años de entrega al Carnaval. «Tiene muchísima vitalidad y ayuda en todo lo que puede», confesaron en su comparsa. La reina de los mayores recibió un ramo de flores y la ovación del resto de los asistentes. Luego se hizo fotografías, bajo una lluvia de confeti, y se fundió en un abrazo con su homóloga adulta: Finuchi Mante.

Martínez vestía un disfraz de mariposa de alas plateadas, con toques de purpurina fucsia, antenas y unas gafas de sol a juego. «Me he llevado una alegría muy grande, no me lo esperaba. Las piernas todavía me aguantan un poco para un baile», dijo emocionada a 'La Verdad'. «¡Guapa, guapa y más que guapa!», le gritaron.

Unas horas antes que eso, al mediodía, más de 1.300 estudiantes de Primaria abarrotaron las calles del casco histórico durante dos horas y media. Lo hicieron en el tradicional pasacalles escolar. La comitiva, encabezada por el vicepresidente de la Federación del Carnaval, Eduardo Pignatelli, partió de la Plaza del Ayuntamiento y recorrió las calles Mayor, Puerta de Murcia, Jabonerías, San Roque, Carmen, Santa Florentina y Plaza de Juan XXIII.

Los niños se disfrazaron de policías, médicos y bomberos, sobre todo, mientras que otros optaron por la brocha y la bata de pintor, la pajarita y la bandeja de camarero y de grumetes y capitanes de la marina. Algunos recrearon a sus personajes de cine favoritos, como el pez de la película 'Nemo' y la mismísima Mary Poppins. Los alumnos del colegio Patronato apostaron por imitar a los forenses de la serie estadounidense 'CSI'.

Lleno para las chirigotas

La jornada previa al gran pasacalles de esta tarde acabó de madrugada, con la final del concurso regional de chirigotas en un abarrotado Auditorio El Batel. Al primer premio, dotado con 2.400 euros, optaban Los Robinsones de la Isla, Los Singuangos, Los Picoesquina, Los Sangochaos y la Chirigota de Roquetas, cuyo veredicto se habrá conocido bien avanzada la madrugada.