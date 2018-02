Las peñas Pizarrón y World Fantasy triunfan en el Carnaval El Tangay gana la categoría de carrozas y La Clanka se alza con el premio a la crítica JUAN RUIZ PALACIOS Lunes, 19 febrero 2018, 09:24

La peña Pizarrón se ha consagrado como la gran ganadora del Carnaval de Águilas 2018. Esta formación consiguió el trofeo Ángel Ferrer a lo más original, el de Mejor Diseño de Espaldera Manolo Meca, la distinción de Señas de Identidad al Mejor Diseño, el primer galardón en la categoría de Fantasía y el segundo en la categoría de carrozas; aquí El Tangay se llevó el gato al agua con su espectacular circo. Y World Fantasy también triunfó, pues consiguió el Águila Dorada a lo mejor del Carnaval, donada por el Ayuntamiento, y el trofeo José López Aroca al Mejor Tocado.

En la ceremonia de entrega de premios, que se celebró el pasado sábado en la plaza de España después de la tradicional quema de Don Carnal, se vivieron momentos de nervios y alegría. Las peñas que recibieron una distinción a la elegancia fueron Sinergia, Teresícore, Toscana, Sumatra y Atenea, mientras que los galardones a la Fantasía fueron otorgados a Pizarrón, Azabache, Nuevo Ritmo, Serpentina y Anamnesis.

Concurso de coreografía

Los tres premios a la crítica recayeron en las peñas La Clanka, Los Amantes del Chichi y No lo sé, mientras que Si No Salgo Reviento, La Rata Loca, Mogollón, La Chaveta y Matalentisco Boy's fueron las peñas distinguidas en el bloque cómico. Los galardones del concurso de coreografía fueron para Si No Salgo Reviento, Toscana y La Rata Loca. Y las peñas infantiles premiadas fueron Sinergia, Azabache, Sumatra, Serpentina, Diversity Dance y Trevis. Tamba Taya consiguió ganar el XXIII Certamen de Comparsas Foráneas.

Las sietes primeras distinciones del Concurso Nacional de Cuerva recayeron en los establecimientos Club Náutico, Tiburón, Pastelería Katy, Expobar, Privilege, Garum y Kabuky. Además, la Cuerva Más Generosa fue para Mesón Willy, y la Supercuerva para La Caseta del Lorito.

Aún queda fiesta por delante. El próximo fin de semana, el auditorio Infanta Doña Elena acogerá el Certamen de Chirigotas y la espectacular Gala de Drag Queen.

Peñas, hosteleros y el propio Ayuntamiento ya han realizado un primer balance de las fiestas, y todos se muestran satisfechos. Más de 400.000 personas han visitado Águilas en los últimos dos fines de semana para vivir de cerca los actos principales de unas celebraciones que están declaradas de interés internacional. Hoteles, campings, albergues y apartamentos han registrado un cien por cien de ocupación, y desde Hosteáguilas cifran hasta en un 20% el incremento de consumo en los restaurantes.