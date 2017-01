Suministro de gas para las instalaciones deportivas

El edil de Hacienda y ayer portavoz del órgano de gobierno, José Hurtado, también informó de otros acuerdos como la aprobación del expediente de contratación del suministro de gas en las instalaciones deportivas. Tendrá un año de duración y sale a licitación por 21.296 euros. De igual forma se dio validez al plan de seguridad ligado a la mejora del alumbrado de Rocío del Mar y Cala Dorada que debe asumir la empresa que haga las obras. A este respecto Hurtado recordó que el proyecto lo ha tenido que abordar el Ayuntamiento cuando en un principio iba ser la Diputación, lo que motivó desavenencias entre ambas administraciones. En Cultura se fijaron los precios para las entradas del espectáculo Tao-Che Samurai of the Drum que se hará en el auditorio el mes que viene. El responsable municipal indicó que el proceso implica que no se venden hasta que los contratos están formalizados «procedimiento que hacemos desde que hubo cambios en la Concejalía de Cultura» que antes gestionaba Sueña Torrevieja.