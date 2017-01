El alcalde disculpa al PP ante la Sindicatura por su último contrato de playas

El alcalde de Torrevieja, José Manuel Dolón, indicó ayer que ha firmado un informe dirigido a la Sindicatura de Cuentas en el que se justifica que el gobierno municipal del PP prorrogara el convenio con Cruz Roja para prestar el servicio de vigilancia en las playas en el verano del 2015, sin haber acabado la tramitación de un contrato y con reparos suspensivos por parte de los técnicos municipales. Dolón dijo haber firmado «con toda naturalidad» el informe en el que se manifiestan las alegaciones dirigidas a la Sindicatura por una irregularidad que calificó como «grave» tomada en Junta de Gobierno por el anterior equipo popular. El alcalde explicó que «el PP intentó hacer un contrato para gestionar las playas mediante una empresa privada, en concurrencia competitiva, no llegó a tiempo y decidió renovar el convenio», y añadió que ha puesto su firma en este informe en contra de los técnicos municipales y disculpó esa actuación porque no se hizo para beneficiar a nadie, «ni para perjudicar los intereses ciudadanos».

José Manuel Dolón manifestó que el equipo de gobierno «no recibe el mismo trato» por parte de los popular, y en este sentido explicó que «el contrato tardó 22 meses en hacerse, desde que ellos lo iniciaron y nosotros lo concluimos, después de haber archivado el iniciado por el PP y de que se hubiera tenido que retrotraer a un momento administrativo concreto tras la apertura accidental de una plica».

El informe que suscribe el alcalde dice que «de todo lo expuesto se deduce que, pese a la diligencia de los diferentes departamentos municipales en la tramitación del contrato, éste se ha demorado 22 meses desde su inicio el 24 de septiembre del 2014, hasta su firma el 7 de julio del 2016, tanto por su complejidad técnica como por su complejidad intrínseca y por otras causas sobrevenidas». El regidor destacó que el PP «se vio forzado a renovar una situación irregular advertida por los técnicos pero a nosotros no nos oísteis decir nada», y añadió que «nosotros el 4 diciembre del 2015 aprobamos el inicio del expediente y no pudimos tampoco tenerlo terminado a tiempo». Así afirmó que «la diferencia es que nosotros no criticamos, ni dijimos nada cuando ellos no lo habían logrado aprobar y ellos están haciendo una política de cuanto peor mejor». Dolón reflexionó que «en ocasiones pueden darse circunstancias de fuerza mayor, y entiendo que eso puede suceder pero hay que tener altura de miras y analizar los perjuicios que se puede causar a los ciudadanos». Al respecto dijo que «en el PP no tienen las miras tan altas, porque el tema no es perjudicar a un partido político, es que están perjudicando los intereses de todos los torrevejenses».