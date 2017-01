Los técnicos ponen reparos al pago de las facturas del servicio de basura sin contrato

El alcalde, José Manuel Dolón dio cuenta ayer de la existencia de dos informes de Intervención, uno de ellos a solicitud del área de Contratación, en los que se indican que el servicio de recogida de residuos sólidos, su transporte al vertedero y la limpieza de la costa «tiene reparos suspensivos porque no tenemos contrato y no disponemos de crédito».

El regidor dijo ayer asumir con normalidad esta situación «teniendo en cuenta que no hay presupuesto». Precisamente en días atrás el grupo municipal del PP sacó a relucir cuestiones relativas a esta situación señalando que el Consistorio debía a la empresa que presta el servicio de recogida de desechos y limpieza, Acciona, entre seis y siete millones de euros. La mercantil continúa haciéndose cargo del mismo, una vez que la última prórroga del contrato finalizó en junio del pasado año.

El primer edil argumentó que «la aprobación del presupuesto se propuso en septiembre y no se llevó a cabo, de modo que la situación que tenemos actualmente no es un capricho del alcalde, ni del gobierno de la ciudad, es la consecuencia de no poder contar con él», en referencia al rechazo que obtuvo el proyecto en el Pleno que tuvo lugar el 16 de septiembre pasado.

José Manuel Dolón apuntó como solución para que esta situación no continúe en el Consistorio salinero y se puedan sortear los reparos de los técnicos lograr el visto bueno para el nuevo que está en fase de estudio por todos los partidos o llevar a cabo una modificación de crédito «que podemos hacer porque tenemos recursos suficientes ya que hemos eliminado el Plan de Ajuste». El regidor matizó que «hasta que no tengamos la aprobación definitiva del presupuesto, por el Pleno, habrá reparos en las certificaciones en las facturas, por esa falta de contrato y de crédito».

Dolón aseguró que «desde el momento que tenemos el reparo suspensivo lo asumimos con total responsabilidad en la parte que nos toca, pues hay una que nos atañe, pero también necesitamos el concurso de la oposición», con lo que extendió la responsabilidad a los tres grupos políticos que se sitúan frente al gobierno en minoría que preside. A este respecto señaló que «estamos negociando con ellos el presupuesto del 2017, les hemos pedido sus alegaciones, propuestas y estamos ya en esa fase, reuniéndonos con ellos», y matizó que «la aprobación es una condición indispensable para que haya crédito y simultáneamente para que haya contrato para la basura».

El regidor también manifestó que la municipalización podría haber resuelto este problema «ya que era una solución y tampoco salió adelante con lo cual nos encontramos en esta situación con la que el gobierno no está a gusto». Asimismo añadió que «es una situación irregular sobrevenida, pero estamos tranquilos porque toda la responsabilidad no es nuestra y si nos piden explicaciones de cualquier administración podemos demostrar que estaba contemplado en la propuesta de presupuesto del equipo de gobierno pero no se aprobó en Pleno». También reconoció que «no da gusto tener un contrato que está prorrogado y se necesita de nuevas inversiones y prestaciones ya que no está al día pero lo tenemos porque no hay más remedio».