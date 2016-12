El PP dice que el borrador del presupuesto no tiene ningún aval de técnicos

El portavoz del grupo municipal del Partido Popular, Eduardo Dolón, valoró ayer el borrador del anteproyecto del presupuesto municipal de 2017 entregado a los distintos grupos por el equipo de gobierno y que después se rectificó a la baja. Dolón dijo que «este proyecto del cuatripartito es exclusivamente un intento de lavar conciencias y blanquear sin éxito su oscura manera de gobernar y gestionar» y afirmó que el documento «no tiene validez porque no ha sido informado ni elaborado por técnico municipal alguno y fue ridículo que nos entregaran el documento y una semana después nos dijeran que se había producido un error y que el presupuesto sería 3 millones menos ». En este sentido añadió que «errores, fallos o imprecisiones como éste pueden haber muchos más, además de que las previsiones y valoraciones carecen de las más rigurosa confirmación técnica».

El popular anunció así que «no vamos a realizar más aportaciones de las ya hechas a este documento y que no se han tenido en cuenta», e insistió en que el texto «no tiene el aval de los técnicos municipales y no contempla ninguna de las múltiples propuestas que en los últimos meses se han hecho llegar a José Manuel Dolón y al resto del cuatripartito en forma de mociones». En este sentido el portavoz del Partido Popular cifró en más de 25 millones la cantidad económica de propuestas provenientes de su grupo que no se han recogido en el citado borrador, «propuestas en materia de infraestructuras, alumbrado, medio ambiente, deportes, turismo, cultura, parques y jardines, servicios sociales, creación de empleo o actuaciones estratégicas entre otras».