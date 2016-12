Científicos estudian cómo mandar un saludo 'perfecto' a otros mundos

Una nueva organización con sede en San Francisco llamada METI (Messaging Extra Terrestrial Intelligence), planea enviar señales a planetas lejanos, en lugar de esperar a que llamen a la Tierra. Así, después de décadas de escrutinio infructuoso de mensajes alienígenas en el cosmos, un grupo de científicos dice que es hora de probar una regla básica de etiqueta: decir "hola" primero.

A finales de 2018, el proyecto tiene como objetivo enviar algunas invitaciones a la conversación a través de señales de radio o láser a Proxima b, un planeta rocoso que rodea Proxima Centauri, la estrella más cercana que no sea el sol, y luego a destinos más lejanos, a cientos o miles de años luz de distancia. Sería el primer esfuerzo para enviar mensajes potentes, repetidos y deliberados al espacio, apuntando a las mismas estrellas durante meses o años.

"Si queremos iniciar un intercambio a lo largo de muchas generaciones, queremos aprender y compartir información", dijo Douglas Vakoch, presidente de METI y ex director de Composición Interestelar de Mensajes en el Instituto de Inteligencia Extraterrestre de Mountain View, California, conocido como SETI.

Fundado el año pasado, METI será el anfitrión de dos talleres el próximo año, uno en París y el otro en San Luis. También planea comenzar a recaudar el millón de dólares necesarios anualmente para el personal y construir o pedir prestado un potente transmisor en un lugar remoto. Parte de la misión será averiguar cómo elaborar el mensaje perfecto para decir "Hola". Como mucho más en ciencia, el proyecto se ha vuelto polémico. Algunos preguntan: Si los alienígenas son hostiles, ¿realmente queremos que sepan dónde estamos?

No debemos llamar la atención sobre nosotros mismos, dicen el escritor de ciencia ficción David Brin y el físico teórico Stephen Hawking. "Casi no tenemos idea de si es probable que los extraterrestres sean peligrosos", escribió el físico Mark Buchanan en la revista Nature Physics. Otros expertos dicen que vale la pena esperar hasta que seamos mejores conversadores y, entonces, usar grupos bien establecidos con consultas internacionales.

"Los bla-blas de los bebés no siempre se aprecian durante una conversación de adultos", dijo Andrew Fraknoi, presidente del departamento de astronomía en Foothill College en Los Altos Hills. "Escuchar y aprender es cómo los niños se convierten en adultos, y por qué no probarlo por un tiempo?". Otros respaldan el esfuerzo. "Estaría feliz de ver esto hecho", dijo Seth Shostak, astrónomo senior del Instituto SETI. "Creo que hay algo que aprender, nada que temer, y al menos la posibilidad de descubrir algo verdaderamente revolucionario: tenemos compañía cerca".

Otros esfuerzos

"Al reflexionar sobre cómo podemos comunicar lo que significa ser humano para alguien que no es humano, nos vemos de manera diferente", dijo la tesorera de METI Dalia Rawson, ex bailarina de Ballet San José y ahora directora del Silicon Valley Ballet. "Al mirar nuestros cuerpos, nuestros movimientos y nuestra danza a través de los ojos de un extranjero, ganamos una renovada apreciación de lo que significa ser humano únicamente". Ha habido un montón de otros esfuerzos para conectar con los extraterrestres, pero han venido de forma dispersa. No hay regulaciones para enviar señales al espacio.

A principios de los años 70, la nave espacial Pioneer 10 y 11 de la NASA llevó un mensaje en forma de placa de oro y un registro fonográfico (incluido el puntero reproductor). Frank Drake, de SETI, emitió un mensaje de radio que podía ser ensamblado en un pictograma de imágenes. Más recientemente, hemos enviado aritmética, conciertos de Vivaldi y Gershwin, y la canción de los Beatles "Across the Universe".

SETI y el proyecto Breakthrough Listen de 100 millones de dólares de la Universidad de California, Berkeley, financiado por el empresario de Internet Yuri Milner, exploran el espacio con la esperanza de encontrar alguna firma de tecnología alienígena. "Si todos los que pueden enviar un mensaje sólo deciden recibir mensajes, será una galaxia muy tranquila", dijo Fraknoi.