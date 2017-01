La Fundación BBVA premia el aprendizaje de las máquinas

La Fundación BBVA concedió este martes su premio Fronteras del Conocimiento en Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) al investigador en computación Geoffrey Hinton, «por su trabajo pionero y profundamente influyente» en el campo del llamado aprendizaje automático (o 'machine learning') y también por sus avances en el aprendizaje profundo (o 'deep learning'). De tal manera, Hinton sucede en el palmarés al matemático Stephen Cook, quien había sido galardonado en la octava edición «por determinar qué pueden resolver los ordenadores de forma eficiente y qué no».

«Las mejores máquinas son el cerebro humano y sus miles de millones de neuronas que se conectan entre sí. Mientras tanto, a un ordenador se le puede programar con 'inputs' y 'outputs' que se desean obtener para cambiar sus conexiones. Yo he buscado cómo cambiar las fuerzas de conexión. Con esto, no programas sino que haces que el propio ordenador aprenda. Ahora se avanza en traducción automática y muy pronto habrá aplicaciones para el cambio sanitario, a la hora de efectuar tomografías y radiografías», comentó Hinton desde su domicilio en Toronto (Canadá). «Con los ordenadores también se pueden diseñar mejores fármacos y vehículos sin conductor que serán mejores que los actuales. Cuando de joven estudiaba psicología, no estaba satisfecho respecto a las teorías con las que funcionan los humanos, porque no se basan en lo que yo pretendía. Mi trabajo era y es entender cómo trabaja la gente, construyendo modelos de redes neuronales. Las redes son abstractas y, a medida que las vamos entendiendo, es cuando las vamos aplicando a las ciencias que ya tenemos controladas», añadió.

Cuestionado por el auge de la robótica en la vida cotidiana, Hinton se mostró tajante: «El problema no es que los robots nos quiten empleos a los humanos, el problema es que en la sociedad no se compartan los beneficios que eso propicia; la cuestión es saber cómo se distribuye esa riqueza añadida. Hay otras preocupaciones más a corto plazo, como la fabricación de armas autónomas gracias a estas aplicaciones. De hecho, creo que se deberían hasta prohibir».

El paradigma más cercano de los autómatas es quizá la fabricación de vehículos sin conductor. «A medida que haya más coches autónomos, estos se comportarán de forma más fiable y segura. Incluso creo que llegará el día en que todos los vehículos serán autónomos», valoró Hinton, quien apuesta por un futuro en el que los sistemas informáticos tendrán emociones. Pero, ¿qué serán las emociones?

«No hay nada que nosotros hagamos, que nuestro cerebro ya haga, y que no puedan llegar a hacer las máquinas», señaló el investigador, quien puso como ejemplo de la capacidad 'cerebral' el Google Translate. «Cambió sus bases a redes neuronales en lugar de basarse en voz porque las traducciones no eran tan buenas como un intérprete profesional; ahora así se están acercando al resultado que obtendría un hablante bilingüe», insistió un Hinton que el jurado de estos premios Fronteras del Conocimiento ha definido como «líder en el campo del aprendizaje profundo gracias a sus algoritmos», y que luego determinaron la retropropagación neuronal.