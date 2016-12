Madrid anuncia que mañana podrán circular todos los vehículos

La delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, ha anunciado en rueda de prensa que la restricción de matrículas pares e impares (escenario 3 del protocolo por contaminación) no se aplicará ni mañana viernes ni el sábado.

Se adopta esta decisión en aplicación del protocolo de lucha contra la contaminación después de que ayer se llegara a medianoche a niveles de preaviso. Mañana viernes se aplicará escenario 2, que prohíbe aparcar en zona SER y se establece el límite de velocidad en 70km/h en M-30 y accesos a Madrid.

Sabanés ha advertido de que la situación climatológica "sigue siendo mala", por eso ha puesto el acento en reducir los niveles de contaminación para no volver a escenario 3. La delegada no ha avanzado datos sobre multas, algo que se dejará para el final del episodio, y ha querido incidir en el mensaje principal, poner el foco en la salud de la población. "El mensaje principal es que hay que cumplir las ordenanzas, como decía Esperanza Aguirre hace tiempo, porque la contaminación no tiene que ver con la ideología sino con la salud pública", ha lanzado la edil.

Sabanés ha destacado que el protocolo cuenta con excepciones, por ejemplo, "cuando hay que volver a la ciudad". Lo ha dicho pensando en el domingo 1 de enero y en el posible escenario a activar, todo para que la ciudad vuelva a la "normalidad".

El tráfico en la M-30 cae un 8% La intensidad del tráfico en la M-30 entre las 7 y las 8 horas de este jueves ha caído un 8 por ciento, ha informado la directora general de Sostenibilidad y Control Ambiental del Ayuntamiento, Paz Valiente, que ha detallado que el transporte público está funcionando "con una fluidez fantástica". En rueda de prensa y junto a la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, la directora ha asegurado que la aplicación del escenario 3 del protocolo contra la contaminación es de "normalidad absoluta", según datos del grupo operativo, con una importante reducción de entrada de coches a primera hora de la mañana también de un 8 por ciento. También se está respetando la velocidad media de 70 km/h. Policía Municipal y Agentes de Movilidad han trasladado al área que "todo funciona con normalidad". Estos cuerpos están "informando de la situación cuando hay duda" y "se está respetado la medida de restricción de matrículas", ha añadido. El Consorcio Regional de Transportes ha informado de que los servicios están "llegando con una fluidez fantástica". "Mayor fluidez" también se ha registrado en el caso de los autobuses de la EMT, con un mayor nivel de usuarios "aunque asumible", ha destacado. A una pregunta de la prensa, la delegada ha recordado que en el Pleno se aprobó llevar al Consorcio Regional la gratuidad del transporte público en periodos de alta contaminación ya que esto, incluso para la EMT, depende de este órgano regional. Todavía no se ha contestado a esa petición del Ayuntamiento, ha dicho. Sabanés ha destacado que el protocolo cuenta con excepciones, por ejemplo, "cuando hay que volver a la ciudad". Lo ha dicho pensando en el domingo 1 de enero y en el posible escenario a activar, todo para que la ciudad vuelva a la "normalidad". Ante el anuncio que ha hecho Ciudadanos de que solicitará más excepciones, Sabanés ha contestado que tampoco se pueden permitir tantas y tan variadas "que al final impidan el objetivo de protección" aunque se tendrán en cuenta las aportaciones de los grupos. A eso ha sumado que el protocolo heredado del PP no incluía excepciones como el de Ahora Madrid y habría provocado una "operación jaula en la ciudad". Sabanés ha defendido que este debate sobre la aplicación del protocolo "lo tiene más superada la gente" que los políticos.

Multas

Madrid prohíbe este jueves por primera vez en España la circulación a la mitad de los vehículos por los distritos que se encuentan en el interior de la M-30. Los altos niveles de contaminación por dióxido de carbono (NO2) y las condiciones meteorológicas han obligado al Ayuntamiento a poner en marcha el llamado escenario 3 que sólo permite la circulación alterna de vehículos en función de sus matrículas. De esta manera, entre las 6.30 y las 21.00 horas sólo pueden transitar por el centro de la ciudad las matrículas impares. La Policía está multando ya a vehículos con matrícula par, aunque la delegada de Medio Ambiente y Movilidad en el Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, ha señalado que los agentes están, sobre todo, "informando" y están actuando "de forma clara y con sentido común". Además, siendo "firmes" en la aplicación del protocolo, ha indicado que están "tratando de no multar".

La directora general de Sostenibilidad y Control Ambiental, Paz Valeniente, aconsejó a los conductores que se desplacen a la ciudad el uso de los aparcamientos disuasorios, ubicados en los barrios del exterior de la M-30. Valiente recordó que la restricción del 50% del tráfico se suma a la limitación a 70 km/h en los accesos a la ciudad y la M-30, y a la prohibición de estacionar en la almendra central para los no residentes. La situación se presenta complicada en unas fechas en las que Madrid recibe a miles de visitantes con motivo de la Nochevieja, que llegan en vehículos particulares. Si mañana se mantiene la restricción, esta coicidirá con la segunda fase de la operación salida de vacaciones de la Dirección General de Tráfico (DGT). Al ser día par, dejará sin viajar a los propietarios de vehículos con matricula impar que residan en el centro de la ciudad.

Las únicas excepciones para circular por el centro de Madrid son el transporte público, las motos, los vehículos eléctricos, híbridos y de gas, los vehículos con alta ocupación -con tres o más viajeros-, los de minusválidos, de autoescuelas, de funerarias, de mudanzas, las grúas, los de limpieza, las unidades móviles de radio y televisión y los de reparto. Las multas previstas son de 90 euros por circular en un vehículo en el día que lo tenga prohibido o por estacionarlo en zona azul. Mientras que para los conductores que superen los límites de velocidad se aplicarán los baremos legales.

La aplicación del escenario 3 por los responsables municipales del equipo de Manuela Carmena, además de levantar toda una polémica política, causó la indignación de gran parte de de los conductores. No sólo porque prevén una «cacería» con fines «recaudatorios», en unas fechas en las que el coche «es necesario para moverse con la familia» hacia centros comerciales o para salir de viaje.

«Un parche»

Para el responsable de movilidad del RACE, David Fernández, es, además «un parche». Este experto destacó que durante las navidades se reduce un 20% la circulación, principalmente por las vacaciones escolares, de manera que si los niverles de contaminación aumentan «se debe a otras variables que hay que analizar», como es el caso de las calefacciones. Fernandez incidió también en que no todos los coches contaminan igual y que, en el caso de Madrid, la DGT ha distribuido pegatinas que los catalogan según sus emisiones. De manera hoy habrá coches impares en la calle que contaminan el doble que algunos de los que estarán aparcados.

De esta manera Madrid se une a ciudades europeas como Roma y París que ya han puesto en práctica restricciones similares. Unas limitaciones que podrían ir a mas en los próximos días si persiste la contaminación. Así entraría en vigor el escenario 4, que extiende la restricción por matriculas a la M-30 y prohibe circular vacíos a los taxis que no sean híbridos.