La Real Orden de San Antón incorpora nuevos miembros

Mientras los cohetes, el ruido de las atracciones de feria y el ir y de venir de gente se sucedía por la tarde en el barrio de San Antón, en la iglesia del Colegio Santo Domingo se realizaba el último de los actos oficiales del día -a falta de la rifa de la cerda-. La Real Orden de San Antón nombró caballeros, damas e institución para este año con una baja, la del actor Alejandro Sigüenza que por no tener garantizada la vuelta a Madrid ante la previsión de mal tiempo optó por no ir. El maestre de gobierno de la orden, Antonio Luis Galiano, leyó una carta en la que el oriolano explicaba el por qué no aprovechó el fin de semana para pasarlo en familia, y agradecía el nombramiento en su nombre y el de su compañera, la también actriz oriolana Elena Rayos. De esta forma será el próximo año, durante la fiesta de San Antón cuando se haga efectivo su ingreso en esta orden.

El Ensemble de Metales del Conservatorio Profesional Pedro Terol amenizó un acto que como siempre estuvo envuelto en la solemnidad que ya de por sí da su escenario. En él, Julio Calvet, secretario del capítulo de gobierno dio lectura al acta de aprobación de los nombramientos mientras que Antonio Luis Galiano realizó el discurso en el que además de recordar la festividad de hace cien años en San Antón, que se celebró, como en este caso, después de una riada, y glosó la figura de cada una de las personas distinguida.

Juró su cargo como Caballero de San Antón el director del Colegio Santo Domingo, José María Fernández-Corredor, y también fue nombrado como tal Gaspar Poveda. Mari Ángeles Galiano fue nombrada Dama de San Antón mientras que el Colegio Jesús María de San Isidro, que celebra su 50 aniversario, pasó a formar parte del grupo de instituciones de esta orden.