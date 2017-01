De la Misericordia a San José Obrero

Nació a mitad del siglo pasado porque las circunstancias hicieron que se fusionaran las casas de acogida que regentaban en la ciudad los Jesuitas y las Hijas de la Caridad, y este año su actual centro, cabecera de la Fundación Diocesana San José Obrero, cumple cincuenta años. Fue un incendio el que obligó a construir las instalaciones del paraje del Secano, el registrado en la Casa de la Misericordia que se levantaba donde ahora lo hace el colegio Virgen de la Puerta, en la noche del 8 de enero de 1967. Uno de los niños que esperaba para escuchar la radio de un compañero vio el resplandor de las llamas originadas en un almacén y avisó para que se desocupara todo el edificio en el que entonces había del orden de trescientos residentes procedentes de toda España. «Era una casa de acogida consolidada», recuerda Vicente Martínez, director de la fundación, quien indica que por entonces ya eran los sacerdotes diocesanos los que se encargaban de la gestión porque los jesuitas habían marchado una década antes. «El espíritu ahora es el mismo que entonces, la atención educativa a menores enfocada sobre todo a la formación profesional», un objetivo que no es fácil pero en el que San José Obrero se ha forjado un nombre con un programa de ciclos formativos al que hoy por hoy acuden jóvenes de toda la comarca.

EL PROYECTO Colegio. En la actualidad se mantiene la Secundaria y los ciclos formativos de Madera, Metal, Mecánica de Coches y Peluquería, así como la FP básica que prepara a los alumnos desenganchados de la Secundaria a acceder a los ciclos de grado medio. Casa de Acogida. Hay seis hogares en San José Obrero además de los pisos tutelados, lo que hace que tengan 48 niños y niñas acogidos en Orihuela. Centro de Día. Son usuarios 24 menores que hacen la mayor parte de su vida en sus instalaciones y solo van a sus casas a dormir. Casita de Reposo de Elche. Se asumió en el 2009. En ella hay 18 niños y niñas en dos hogares que también gestiona la fundación.

A esto se une el hecho de que muchos de sus alumnos proceden de familias desestructuradas a los que se presta una atención especial tanto en los hogares del centro como en los pisos que tienen repartidos por Orihuela. Durante estos cincuenta años San José Obrero ha evolucionado conforme le han ido marcando sobre todo las leyes en materia de educación. Así, en 1968, cuando se pusieron en marcha las instalaciones donde todavía están, el número de acogidos era prácticamente el mismo, en torno a trescientos procedentes de toda España, pero en 1984 cuando se pasaron a las comunidades autónomas las competencias educativas muchos chavales se fueron a sus lugares de procedencia y las ratios bajaron. Con la Logse se determinó dejar de dar clases de Primaria en San José Obrero y se inició el proyecto de integración de los menores acogidos en tres centros de la ciudad: Santo Domingo, Oratorio Festivo y Jesús María de San Isidro, y su Secundaria supone un proyecto de colegio de compensatoria, el único de toda la Vega Baja al que acuden un 65% de menores procedentes de centros, barrios desfavorecidos o con otro tipo de problemas y el resto de pedanías y zonas de Orihuela que se encargan de integrar al resto.

La oferta estrella son sin duda los ciclos formativos. Vicente Martínez comenta que en base a las necesidades unos han desaparecido y han llegado otros como el de Peluquería, y se mantienen los de Madera, Metal y Mecánica de Coches, además de la FP básica en la que se repesca a jóvenes que por distintos motivos se han descolgado de la secundaria y se les prepara para las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio que pueden cursar o no en el centro.

Para este año esperan poder renovar los baños de tres de los pisos de la residencia de menores

«Nuestra orientación es profesional, todo lo que hacemos pretendemos que sea una base para el futuro», insiste el director, que relata cómo durante los tres últimos años los recortes han afectado de forma considerable la economía de la fundación aunque se ha hecho todo lo posible para que no se note en el centro. Vicente Martínez relata que hasta noviembre del 2013 la administración aportaba 24 euros por niño y día, y desde entonces y hasta junio de este año son 12 euros los que reciben por cada uno, «aunque la previsión es que en julio podamos volver a lo de antes». Esto ha hecho que San José Obrero haya tenido que recortar en gastos necesarios o incluso gastar lo que no tenían, lo que pone en rojo los números de estos años. Martínez considera que los recortes no deben aplicarse en ningún caso a los más indefensos «que son también los que más sufren», pero lo asume y agradece la colaboración que han obtenido de la sociedad.

Obras sociales de entidades bancarias como Caja Rural, Cajamurcia o La Caixa, la colaboración de los colegios y asociaciones que han hecho actos para recaudar fondos, las parroquias, las donaciones de particulares, hacen posible que el proyecto siga adelante. El director destaca la colaboración de cada vez más familias que recogen las cartas a los Reyes Magos de los niños y niñas de San José Obrero y les ayudan cada año a hacerlas posibles, y de este modo siguen adelante atendiendo a cerca de un centenar de menores tutelados: 48 viven en Orihuela, 24 acuden al Centro de Día y solo van a sus casas a dormir, y otros 18 viven en la Casita de Reposo de Elche de la que San José Obrero asumió la gestión en el año 2009. En la ciudad de las palmeras no se cuenta con colegio, por lo que los menores están escolarizados en centros públicos para lo que se cuenta con la colaboración del Ayuntamiento, y también se han logrado pequeñas cosas que para ellos son un mundo, como el hecho de que el autobús urbano llegue hasta esta casa.

La conmemoración de este cincuenta aniversario no será mucho más que el recuerdo a quienes han pasado por San José Obrero en este tiempo, niños que crecieron en el centro y que son adultos con familias y trabajos, y a los que han hecho posible su mantenimiento. El pasado martes se realizó una conferencia en el Casino Orcelitano sobre este medio siglo de historia, y las celebraciones de mayo estarán enfocadas en el mismo sentido al margen de otros actos que puedan surgir. La mejor celebración será sin duda el poder contar con el dinero suficiente para mejorar los baños de tres de los seis pisos de la residencia. De momento el director asegura que tienen dinero para uno de ellos pero espera que hasta el mes de junio se pueda lograr el resto. «Hace cuatro años arreglamos tres y ahora queremos reparar los otros, porque lo están pidiendo a gritos». Este edificio fue el que se empezó a levantar en 1967 y se abrió en 1968, y salvo una mejora realizada en los años 80 del siglo pasado no ha contado con ninguna otra actuación, por lo que es lo que más les urge para seguir funcionando al menos otros cincuenta años con la misma calidad de enseñanza y humana que hasta el momento.