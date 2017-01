«No creo en el triunfo ni en el fracaso, ambos son muy poco constructivos»

El actor oriolano Alejandro Sigüenza ha sido distinguido este año con el titulo de Caballero de la Real Orden de San Antón, cuya festividad se celebra este fin de semana enmarcada en las populares fiestas del barrio oriolano y en un acto que tendrá lugar mañana tarde en la iglesia del Colegio Santo Domingo. Nacido en Orihuela, Alejandro decidió hace unos años marcharse a Madrid, donde inició una brillante carrera teatral. Debutó bajo la dirección de Miguel Narros con la obra 'El Rey Lear'. Luego junto a su compañera, la también actriz oriolana Elena Rayos, ha realizado trabajos cada vez de mayor envergadura que les convierten a ambos en dos de los actores españoles con mayor proyección internacional, con lo que esta distinción para Alejandro Sigüenza es, además de justificada, totalmente merecida. En los últimos años, el actor alterna su trabajo en el teatro, con la serie diaria de Antena 3 'El Secreto de Puente Viejo' donde encarna a uno de los principales personajes.

- ¿Qué siente al ser distinguido con un título de tanto arraigo popular en Orihuela?

- Ante todo una gran sorpresa y agradecimiento. Cuando me lo dijeron pensé en mis padres y en la ilusión que les haría, sobre todo porque mi padre ha sido cartero en este querido barrio de San Antón y evidentemente le emocionó mucho que me nombraran Caballero de la Orden del patrón del barrio donde ha pasado parte de su vida.

«Elena y yo llevamos con orgullo el nombre de Orihuela, nuestra ciudad, allá donde vamos»

- ¿Este título siempre se le ha dado a gentes o entidades que por su trayectoria pertenecen a la historia de Orihuela , ¿forma parte Alejandro Sigüenza de ese grupo de elegidos?

- Pues parece que alguien ha considerado que sí. Yo no soy quién para valorar mi trayectoria, llevo más de veinte años dedicándome a la interpretación y me gustaría seguir el resto de mi vida en esto compartiéndolo con Elena Rayos, mi compañera de oficio y de vida, los dos llevamos, con mucho orgullo, el nombre de Orihuela, nuestra ciudad, allá por donde vamos.

- ¿Cómo vivirá este día y sobre qué versará su discurso al recibir el premio?

- Será un largo agradecimiento a todas las personas con las que he compartido mi vida, familia, amigos, conocidos, en definitiva, responsables directos de que yo haya recibido este título.

- Usted es sobre todo actor de teatro, ¿cree que el escenario es la autentica escuela por la que deben pasar todos los actores?

- Creo que cada cual tiene su camino trazado. Yo me formé en la Esad, en Murcia, y recuerdo que entonces mi meta era actuar en el Teatro Romea de Murcia o en el Teatro Circo de Orihuela, en aquel tiempo yo no pensaba en otra cosa que en autores teatrales y en los escenarios, ahora es evidente que me apasiona trabajar en el teatro, pero un día me llamaron para hacer televisión, donde estoy ya varios años, en estos momentos puedo decir que cada medio tiene su encanto ya que en ambos está la escuela que todo actor necesita.

- Tal como acaba de decir, lleva años triunfando tanto en teatro como en televisión, ¿qué otros proyectos tiene para este nuevo año?

- Perdone que le rectifique, pero la palabra 'triunfo' me resulta muy grande porque está muy cerca de su antónimo: fracaso. Yo no creo ni en lo uno ni en lo otro ya que ambos son muy poco constructivos. Llevo, afortunadamente, varios años trabajando en teatro y televisión y lógicamente espero ir haciendo cada vez mejores cosas en ambos sectores. Puedo decir que estoy muy feliz con lo que hago porque ahora mismo es difícil tener trabajo y mucho más que ese trabajo te guste y te haga disfrutar tanto como yo lo hago cada vez que subo al escenario o piso un plató de televisión, ese es mi actual proyecto para todo este año.