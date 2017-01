Sin respuesta a los recursos de reposición

Los socialistas interpusieron dos recursos de reposición, uno tras la primera convocatoria de comisión para el debate de presupuestos y otro antes de la sesión extraordinaria para aprobarlos, que según indicó ayer Carolina Gracia todavía no han sido contestados desde la Alcaldía. La concejal recordó que lo único con lo que cuenta su grupo es con un informe del secretario de principios del mes de noviembre «que decía que no cabía la convocatoria urgente para aprobar el presupuesto porque tiene un procedimiento específico, y desde que el PP se saltó ese informe ya no le ha importado saltarse nada más», afirmó la socialista.