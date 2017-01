Queremos sopesa retirar su apoyo a los socialistas por falta de confianza en su gestión

Queremos Guardamar, la marca local de Podemos, medita continuar apoyando al equipo de gobierno tras el acuerdo alcanzado a principios de legislatura entre socialistas, esta formación e Izquierda Unida para que el PSOE pudiera alcanzar la Alcaldía.

El edil de Queremos, Andrés Navarro, no está contento con la gestión del grupo que encabeza el primer edil, José Luis Sáez, porque no se toman en consideración las propuestas que realizan así como tampoco algunos de los acuerdos que se tomaron a principios de la mandato. Así piensa proponer a la asamblea de la formación incluso su salida de las reuniones de seguimiento que mantienen para ver el funcionamiento del pacto trazado. Navarro explica que «no se atienden las iniciativas que hacemos en los plenos o muchas de las reclamaciones que les hemos presentado», así como también crítica que este tipo de reuniones no se hacen con la periodicidad adecuada para intercambiar ideas, ya que fijaron hacerlas cada dos meses máximo y hubo un parón de febrero a septiembre del año pasado sin ninguna. El concejal añade en su crítica que «en muchas ocasiones no se nos informa de temas importantes y nos tenemos que enterar por otras vías ya que se ve que no tenemos el mismo concepto de la transparencia», apostilló. Una de las cuestiones que reprocha a los socialistas es que votaron en contra de su propuesta de crear una comisión de seguimiento del PGOU o que tampoco les hayan informado de que el Ayuntamiento haya recurrido una sentencia que le condena a pagar 1,3 millones por una promoción en un sector urbanístico.

Navarro recuerda que tampoco se tomaron en serio la asamblea ciudadana para analizar el año de gestión y el estado económico del Ayuntamiento «a la cual no se dio publicidad». También echa en cara que pidieron en noviembre una comisión para debatir los presupuestos de este año «y no hay respuesta» o que no se atienden quejas vecinales que cursan como los malos olores de una estación de bombeo en El Realet «que no se soluciona», sobre el reasfaltado de la calle Portugal o su petición de un censo de vados de la localidad para saber si los vecinos están al corriente de su pago. El edil recuerda que «da la sensación de que se les olvida que gobiernan en minoría cuando le dimos el gobierno y no se hacen eco de nuestras peticiones».

Reprochan que votaron en contra de su propuesta de crear una comisión de seguimiento del PGOU



Critican que tampoco han respondido a su petición para avanzar el presupuesto de este año