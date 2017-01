Reacciones provinciales y autonómicas

La coordinadora general del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Eva Ortiz, consideró que el acuerdo alcanzado entre el PP y Ciudadanos «ha devuelto la ilusión y la esperanza en el futuro a los vecinos de la localidad». La oriolana asistió al Pleno Extraordinario donde apuntó que «Almoradí ha dejado de tener un gobierno que no se preocupaba por los vecinos y empieza a mirar al futuro con optimismo y confianza». Además, la número 2 del PP a nivel regional apuntó que «es un día importante para Almoradí y para la democracia, porque el juego democrático empieza por el bienestar de los ciudadanos y esa es nuestra prioridad». Ortiz agradeció «la voluntad de diálogo de Ciudadanos en este proceso» y subrayó que María Gómez «cuenta con el respaldo absoluto de las direcciones regional y provincial del PP». Por su parte, la secretaria de Política Municipal del PSOE valenciano, Concha Andrés, lamentó que Almoradí «vaya a perder la oportunidad para continuar un proyecto de cambio que se había iniciado hace 18 meses», y afirmó a la vez que «estamos muy orgullosos del trabajo realizado por el alcalde y el resto de concejales de nuestro partido». Esta situación generada tras la moción votada la calificó como «un paréntesis, ahora vuelve otra vez el PP que ya estuvo 28 años, y al que los ciudadanos dijeron no en las pasadas elecciones, pero así es la política», señaló. No obstante, Andrés se mostró esperanzada en que en el 2019 «Almoradí vuelva a tener un gobierno progresista, que se ocupe de los intereses de todas las personas y no solamente por el interés de unos cuantos». Finalizó con la idea de que este acuerdo se repita en Torrevieja ya que «el PP trabaja en un acuerdo similar, como en la incorporación de Ciudadanos al gobierno de Orihuela».