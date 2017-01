Los agricultores piden canalizar una rambla para evitar inundaciones

El Ayuntamiento ha respaldado a los regantes de la localidad en su petición de canalizar la rambla que cruza la CV-920 a la entrada desde Benejúzar. El alcalde, Manuel Ros, y el edil de Urbanismo, Fabián Rico, se reunieron con los agricultores para recoger sus demandas a raíz de las inundaciones de diciembre.

Los regantes solicitaron que se vuelva a instar a la Conselleria de Agricultura para que se haga la canalización de la cañada ya que no tiene desagüe al río. Rico dijo que los problemas se dan no solo cuando hay lluvias fuertes que producen inundaciones ya que con débiles también, «y los agricultores no pueden darle uso a sus terrenos». Asimismo añadió que solo recoge agua de una superficie de once kilómetros cuadrados «y cuando hay bajadas de aguas también afecta a zonas residenciales». El alcalde precisó que las deficiencias se dan al otro lado de la carretera puesto que cuando el agua discurre a gran velocidad tras sortearla no puede entrar en la Acequia Alquibla, que era a donde iba a parar, porque hay una parte de la misma tapada con una losa «y lo que no recoge termina por afectar a los huertos colindantes». Ros dijo que se pondrá en contacto con el Juzgado de Aguas de Orihuela como titular de la acequia para que la quite y pueda recoger el caudal.

Los agricultores también mostraron su preocupación por las ayudas a los afectados por las precipitaciones. El alcalde afirmó que «estamos trabajando para ver las que se dan desde el ministerio y conselleria, ya que la mayoría de ellas no cubre el 95% de los desperfectos que se han producido, así como las perdidas en las cosechas».