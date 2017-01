El Pleno que dará al PP la Alcaldía se celebra mañana

El cambio de ciclo político en Almoradí arranca mañana a las doce del mediodía. Ciudadanos cambia su voto para integrarse en un nuevo gobierno donde tendrá más poder de decisión junto al Partido Popular, que obtuvo mayoría de votos a mediados del 2015, pero no pudo converger con la formación que preside María Quiles. La moción de censura se ha hecho esperar durante un largo año en el que las negociaciones internas se han llevado en primer momento a nivel local pero luego a nivel nacional. El primer cambio de gobierno de C's se produce en Almoradí, localidad ejemplar del sector terciario. Populares y centristas se dan la mano para sacar del poder a socialistas que apenas han saboreado la Alcaldía después de década y media en manos de los populares. El alcalde saliente no entiende que «nos hayan utilizado para que después hagan esto, nos tienen indignados», en referencia a la formación naranja. Para el socialista el PP se ha mantenido en su línea, por lo que se queja de la labor de Ciudadanos ya que «le ofrecimos Alcaldía rotativa, concejalías, poder en la Junta de Gobierno y no quisieron», y lamentó que «a lo mejor le tenían que haber dado el poder al PP para no tener que hacernos esto». El alcalde saliente valoró que «creo que esto estaba más que amañado desde hace tiempo».