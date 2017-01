Miguel Hernández y la gastronomía serán protagonistas de la oferta oriolana en Fitur

El Año Hernandiano en conmemoración del 75 aniversario de la muerte de Miguel Hernández ha empezado, al menos en lo que a promoción turística se refiere. La difusión de la figura del oriolano más universal se dará la mano con la gastronomía como productos estrella de la oferta turística que llevará el Ayuntamiento al mayor escaparate del turismo nacional al mercado internacional, la Feria Internacional de Turismo Fitur que se iniciará en Madrid el próximo miércoles. La concejal Sofía Álvarez hizo ayer este avance aunque será en los próximos días cuando se dé a conocer todo el programa de Orihuela en Fitur, en el que se incluirán los muchos atractivos que el municipio tiene para quienes optan por él para pasar sus vacaciones.

La edil se centró ayer en Miguel Hernández no ya solo por la proyección al exterior, sino porque el poeta también es protagonista de la primera acción que se realiza este año a nivel interno. Sin ir más lejos el sábado se inauguran los paseos teatralizados del 2017 con novedades que hacen al escritor de la calle Arriba más protagonista de lo que lo era hasta ahora en el que es uno de los productos más demandados por el turismo de la ciudad y por los propios oriolanos.

El primer cambio está en el horario del paseo, que seguirá teniendo dos pases pero que se celebrarán en horario matinal, a las diez y media de la mañana y a las doce y media del mediodía en lugar de por la tarde-noche que era como se hacían hasta ahora. La vida de Miguel Hernández se verá reflejada en esta actividad así como sus poemas, que se mezclarán con la historia de la ciudad y las visitas a los escenarios que muestran los monumentos del casco histórico oriolano así como su relación con el autor de 'Perito en lunas'. Álvarez animó a la participación y recordó que hay que reservar la asistencia a los paseos porque el aforo es limitado y animó a vecinos y visitantes a inscribirse tanto en la Oficina de Turismo con a través de la web 'www.orihuelaturistica.es'.

Por otra parte la responsable municipal de Turismo aprovechó para dar a conocer la edición del 'Cuaderno viajero' en el que se ha optado por concentrar la principal oferta de la ciudad para que las personas que acudan al municipio puedan conocer lo más destacado en solamente tres días de visita. «Orihuela tiene mucho que ofrecer y a veces nos perdemos con esa cantidad de recursos», comentó la edil que añadió que por eso se ha optado por «buscar la principal fuerza del municipio» y reflejarla en un pequeño libro que también se llevará a Fitur y que se inicia con una imagen de la ciudad medieval sacada del 'Cartulario de Orihuela' y se cierra con todos los teléfonos de información turística de ciudad y costa así como con un código QR a través del cual acceder a la web municipal.

La posible visita se centra en tres jornadas, una dedicada a los monumentos nacionales, la segunda que combina Miguel Hernández tanto en lo que se refiere a la Casa-Museo como al museo al aire libre de los Murales de San Isidro, además del resto de espacios museísticos de la ciudad (Semana Santa, Arte Sacro, Muralla, Reconquista y Arqueológico); mientras que en el tercer día se manda al turista a la costa para disfrutar de la playa pero también de los cinco campos de golf.

Logotipo conmemorativo

Precisamente en la publicidad que se ha realizado de los paseos teatralizados centrados en el poeta se ha dado a conocer el logotipo municipal para el Año Hernandiano, una imagen que todavía no ha sido presentada de forma oficial. Por eso Sofía Álvarez no quiso ayer abundar en este logo aunque sí que lo había hecho poco antes la socialista María García, quien aprovechó una comparecencia para criticar el hecho de que no se haya presentado la que supuestamente debe ser la imagen de la ciudad para los próximos doce meses y que ya se utilizar, en este caso en la promoción turística. La concejal del PSOE no quiso entrar a valorar si la imagen gusta más o menos a su grupo pero consideró que puesto ya es público el Ayuntamiento debería haberlo presentado.

García criticó igualmente el gasto de 7.000 euros en productos de merchandising cuando, afirmó, hay museos cerrados y falta señalización turística.