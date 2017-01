Urbanismo expedienta a Justicia por quitar el escudo franquista sin licencia

La retirada del escudo franquista de lo alto del antiguo Palacio de Justicia hace unas semanas volvió ayer a la actualidad a través del expediente que la Concejalía de Urbanismo llevó a Junta de Gobierno contra la Conselleria de Justicia por no pedir licencia de obra para realizar esta obra. El portavoz del gobierno local, Francisco Sáez, indicó que no solo eso, sino que tampoco se siguieron las directrices marcas por la Conselleria de Cultura por encontrarse en el entorno del BIC de la iglesia de las Santas Justa y Rufina, y afirmó que el expediente sancionador se pone en marcha «como se abriría a cualquier otro vecino» al tiempo que aseguró que las administraciones deben dar ejemplo en este sentido.

Para el popular, en ningún momento se discute la retirada del escudo «porque se cumple con la Ley de Memoria Histórica, sino el hacerlo como se debe hacer», reiteró. Ante este expediente ahora el Ayuntamiento esperará a que la Conselleria de Justicia presente la documentación necesaria «y se resolverá, pero nosotros -en referencia al Ayuntamiento- como administración tenemos que abrirlo», aseguró. El Consistorio contaba con la autorización de Cultura para realizar la obra de una determinada manera en lugar del tapiado de ladrillos que se hizo al escudo, por lo que Sáez indicó que este departamento también deberá de pronunciarse y exigir, en el caso de que sea necesario, que se haga el trabajo como se estipuló en su momento, y en todo caso rechazó, como se le achacó desde el grupo municipal Socialista, la apertutra de ninguna guerra con la Generalitat. «Que nadie se equivoque, porque nosotros no abrimos guerras, nosotros llegamos a un acuerdo con el edificio de los antiguos juzgados y pronto se llegará a otro para la casa natal de Miguel Hernández», dijo el concejal del PP que añadió que la relación entre el Ayuntamiento y el Consell es «cordial y de total entendimiento», pero reiteró que no se puede permitir a una administración lo que no se deja hacer a un vecino y que de ahí el expediente abierto a la Conselleria de Justicia como responsable de una obra de tapiado que, por otra parte, se publicitó en su día por el Ayuntamiento como un paso más en el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.