PSOE y Cambiemos dicen que el PP quiere empezar otra 'guerra' con la Generalitat

Tanto el PSOE como Cambiemos reaccionaron ayer en contra de la decisión del equipo de gobierno de seguir adelante con el expediente sancionador a la Conselleria de Justicia por la retirada sin licencia del escudo franquista del antiguo Palacio de Justicia. La portavoz socialista, Carolina Gracia, dijo que el PP se ha dado prisa en poner en marcha este expediente «cuando tiene más de seiscientos por infracción urbanística sin tramitar», y entendió que en este hay «mala fe», de forma que acusó al equipo de gobierno de intentar abrir «una nueva guerra con la Generalitat». Así aprovechó para acusar de parálisis en la gestión al gobierno local, y dijo que desde el 21 de diciembre las juntas de gobierno no tienen ningún contenido económico, lo que supone que no se pagan facturas ni ayudas de bienestar social, y criticó que no se sabe nada del decreto de prórroga del presupuesto, al tiempo que dijo que el PP «ocultó información y mintió» en la modificación presupuestaria para cubrir el pago de los seguros sociales de los trabajadores, aprobada en noviembre por 570.000 euros. Gracia dijo que no faltaba esa cantidad, sino prácticamente el doble, otros 560.000 euros que se aprobaron por decreto y sin ir a Pleno.

Por su parte desde Cambiemos Orihuela consideraron que el problema generado a cuenta del escudo no es burocrático sino «una nueva ofensiva política e ideológica del gobierno de Orihuela contra el autonómico» y calificaron de «surreal» que se inicie expediente cuando el concejal Rafael Almagro dio cuenta de la ejecución de la obra, cosa que consideraron una «negligencia de la edil de Urbanismo y el concejal de Patrimonio que informaron a la opinión pública de unas obras que, después, resultaron no tener las licencias preceptivas».