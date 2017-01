La reforma de la CV-912 evitará los atascos en el centro de la localidad

La localidad arrastra desde hace años un problema en la circulación del tráfico rodado por el centro urbano que está en vías de solución desde hace escasas semanas como es la remodelación de la CV-912 que cruza de extremo a extremo Rafal desde Callosa hasta la salida hacia Almoradí. La actuación que tiene en marcha Carreteras acabará con los frecuentes atascos en este vial y pondrá fin a una vieja reivindicación del municipio como era ver mejorada esta arteria principal «y que la seguridad vial y los peatones primen frente a los coches», relata el alcalde, Manuel Pineda.

La actuación ha pasado por diversas vicisitudes y el primer edil recuerda que el PP pidió una subvención hace dos legislaturas para hacer en dos fases la remodelación de la carretera comarcal y mejorar la estrechez de esta en la calle Marqués de Rafal a la altura de la iglesia y en una primera se peatonalizó el entorno del templo pero que en la siguiente el objetivo era dotarla de semáforos para regular el tráfico en dos direcciones. Pineda explica que se comenzó a proyectar con este diseño en el 2008 «pero la secretaria municipal no tuvo nunca conocimiento del mismo pero se siguió adelante y cuando llegamos nosotros en el 2011 el redactor pasó la factura pero la funcionaria ponía reparos y no se abonó» lo que motivo que terminara en los juzgados el contrato menor y tuvieran que pagarse los 18.000 euros más IVA.

El socialista sigue en su relato de la complejidad del proyecto y añade que el PP «siempre sostuvo que había consignaciones presupuestarias para hacer la obra pero no existían y nos tocó desbloquear el proyecto y reconducirlo con Carreteras que no veía con buenos ojos la colocación de semáforos porque el punto negro seguía existiendo en un tramo con gran densidad de vehículos que cruzan el pueblo de lado a lado». Al final se pudieron encauzar las negociaciones y fue hace dos años cuando se le pudo dar el visto bueno «a una remodelación que es más que necesaria y que va a cambiar por completo la fisonomía del centro», incide Pineda, quien señala que «todos ganamos con el nuevo diseño».

La obra al final se ha estimado en torno al medio millón de euros que salen de los fondos de Carreteras para la renovación de viales y recoge que la CV-912 tenga un solo sentido de circulación desde la entrada del borde urbano desde Callosa y los semáforos dejan paso a dos rotondas, una en este extremo de la localidad y otra en la salida hacia Almoradí que ya se ha hecho. Con ese dinero se ha efectuado también la adecuación de la calle Hermanos Rodríguez para que los coches que vengan de esta localidad la puedan cruzar «y se evita el colapso de haberla mantenido como en el diseño original que no tenía ningún sentido», critica el primer edil. Pineda está convencido de que lo que debe primar «es sobre todo que los rafaleños vean culminada una reivindicación de hace muchos años y no caer en el error de tener una carretera nueva pero igual de peligrosa y estrecha para dos direcciones de tráfico» ya que «había que sumar que la gente aparcaba sin miramientos pese a no haber sitio y los atascos eran más que frecuentes».

La obra se acomete por fases para precisamente no causar más problemas a los vecinos a los que el edil de Obras, Alberto Hidalgo, pide paciencia «porque en pocos meses notarán las mejoras» ya que está prevista su finalización para el verano pero la adjudicataria «va más rápido y los plazos se acortarán». Así relata que dentro de las obras se ha aprovechado para que las aceras de este tramo de un kilómetro sean más anchas y haya rampas de accesibilidad hasta ahora inexistentes al igual que también está prevista la creación de un centenar de plazas de aparcamiento y zonas de carga y descarga. Hidalgo a esto añade que el nuevo mobiliario urbano y la nueva iluminación darán otro aspecto al centro urbano y se mostró convencido de que será atractivo suficiente para que se instalen nuevos comercios o negocios de hostelería «en lo que es el centro neurálgico del pueblo».