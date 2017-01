El PSOE reclama un plan de inversiones en el Rabaloche para erradicar sus deficiencias

La concejal María García denunció en los primeros días del año las deficiencias de diversos viales del centro urbano, plagados de socavones y asfalto en mal estado, y ahora es su compañero del grupo Socialista, Víctor Ruiz, el que insta al equipo de gobierno que preside el popular Emilio Bascuñana a que acometa diversas inversiones en uno de los barrios tradicionales de la ciudad como es el del Rabaloche.

LAS RECLAMACIONES Calle Espeñetas. El PSOE pide que se active un proyecto de reurbanización de este vial que está paralizado hace años. El edil Víctor Ruiz dice que su presupuesto está cifrado en torno a los 600.000 euros y enfocado a acabar con las deficiencias de esta calle que conecta el geriátrico con el centro comercial, sobre todo a la construcción de aceras y solventar los problemas de la red de saneamiento. Calle Lepanto y adyacentes. En este caso las reclamaciones se centran en mejorar la anchura de las aceras o dotarlas de rampas y el reasfaltado para acabar con los socavones que presentan así como la renovación del sistema de alumbrado. Ruiz hace extensivas estas deficiencias a algunos tramos de la calzada de la calle Hospital hacia Capuchinos. Parque Forestal de la calle Barranco. Los socialistas reclaman un mantenimiento periódico para acabar con los desechos acumulados y la maleza que hay en esta obra que se hizo con un taller de empleo. Asimismo piden actuaciones en la calle Torreta para acabar con los problemas que provocan las filtraciones de agua.

El representante del grupo de la oposición recuerda que en el presupuesto del 2016 con el que cuenta el Consistorio a la espera de la elaboración del nuevo «no hay partidas para acometer obras en diversas zonas del municipio, lo que no es de recibo, sobre todo para un barrio que necesita actuaciones de forma inminente». El concejal destaca que su formación ha tomado nota de diversas reclamaciones vecinales y centra sus críticas en la ausencia de partidas de mantenimiento para el Rabaloche «ya que parece mentira que un vecino de este barrio forme parte del gobierno local y no sepa que se necesitan inversiones para mejorar su aspecto», en referencia al popular Dámaso Aparicio, de quien recuerda «que ya votó en contra de hacer inversiones en él con cargo a modificaciones de crédito mientras estaba en la oposición».

Ruiz relata que una de las que son más perentorias es acabar con el estado que presenta uno de los viales de este barrio como es la calle Espeñetas, una calzada de centenares de metros que «presenta un estado de dejadez lamentable desde hace mucho tiempo». La calle comunica el geriátrico desde la puerta del Convento de San Francisco con las inmediaciones del centro comercial Ociopía y el concejal socialista precisa que hay un proyecto que está paralizado desde hace mucho tiempo para su reurbanización «que se hace necesario activar debido al cúmulo de deficiencias que presenta». Así dice que el presupuesto de las obras está fijado en torno a los 600.000 euros para su acondicionamiento y dotar al vial de las aceras de las que carece así como abordar el reasfaltado de la calzada, cuajada de socavones, e incluso la reposición de la red de saneamiento por lo que insta a los populares a desempolvar el proyecto y que se haga.

No es la única de las críticas sobre el estado del barrio rabalochero que esgrime el responsable del PSOE ya que hace extensivas esa falta de mantenimiento a otras calles como son Espalda San Francisco o Lepanto «donde el mal estado de la calzada es la nota dominante con baches que no se arreglan o aceras que no cumplen con las medidas de accesibilidad al carecer de rampas para personas con movilidad reducida o tener dimensiones reducidas en algunos de sus tramos», relata, a lo que añade que el sistema de alumbrado de estas calles también es mejorable.

Otra de las zonas en las que pide se actúe es en el parque forestal ubicado en la parte alta de la calle Barranco y que se construyó gracias a un taller de empleo. En este caso precisa que la acumulación de basura, desechos, maleza o enseres es la nota dominante «porque de nada sirve haber acondicionado el entorno si luego no se realizan trabajos periódicos de mantenimiento y los vecinos se quejan de su estado». Asimismo en su repaso al barrio Ruiz añade que tampoco estaría de más reasfaltar la calle Hospital en el tramo que llega hasta Capuchinos debido al deterioro de la calzada. No son estas las únicas quejas que tienen desde el grupo de la oposición puesto que reiteran los socialistas que es necesario abordar actuaciones en la calle Torreta «con urgencia». Así Víctor Ruiz recuerda que desde el área de Patrimonio que dirige Rafael Almagro «solo se ha colocado una red para proteger el torreón defensivo y evitar desprendimientos y ya está cuando lo que se requiere es una intervención de mayor calado». Así precisa que existe otro proyecto para acabar con los problemas de filtraciones que también afectan a la sede de la Hermandad del Cristo de la Buena Muerte «pero lo que no se puede hacer es dedicarse solo a medidas temporales porque las quejas de los residentes de la zona son reiteradas desde hace años». Por último Ruiz dijo que «el equipo de gobierno vive de rentas de proyectos que heredó de la anterior legislatura y se desconocen cuáles van a a ser las inversiones que tiene previstas porque también desconocemos si va actuar en otros barrios que requieren una remodelación» entre los que cita el entorno de la calle Reyes Católicos para la mejora de accesibilidad en sus calles presupuestado en 240.000 euros «otro proyecto que está hecho y del que no se sabe nada».