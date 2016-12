«Todo el mérito de la inversión es de otras administraciones»

La portavoz socialista hizo un balance del año en lo referente a inversiones en el municipio de las que atribuyó «todo el mérito a otras administraciones». Así recordó que el Consell «ha puesto en marcha el Centro de Salud del Rabaloche», la ora del Colegio Playas de Orihuela y el proyecto de centro de emergencias «para dar respuesta no solo a las necesidades de Orihuela sino de otras obras pendientes de esos planes que el PP ponía en marcha y luego el dinero no llegaba en toda la provincia». La edil agradeció igualmente al Consell la gratuidad de los libros de texto «que no ha llegado aún a las familias de Orihuela porque de nuevo el PP llega tarde a la hora de hacer una modificación presupuestaria» y resaltó que las visitas del jefe del Ejecutivo autonómico al municipio «siempre han sido para traer algo». Asimismo afirmó que la Diputación también ha invertido en obras como en la subvención de más de 800.000 euros «para lavar la cara a Los Andenes» aunque en esta ocasión lo calificó como una «maniobra del PP por beneficiar a los municipios en los que gobierna» y criticó que el equipo de gobierno no haya ejecutado inversiones que le tocan como la finalización del Centro Cívico de La Aparecida.