La Sindicatura de Cuentas reclama las del 2015 y advierte de la posible pérdida de subvenciones

La segunda de las sesiones que reunió ayer a la Corporación en el salón de plenos contó con distintos visitantes. De un lado un grupo de vecinos de La Aparecida con carteles que reclamaban el final de la construcción del centro cívico de la pedanía y que aseguraron que fueron para recordar que su lucha sigue viva. Por otra parte un grupo de jóvenes 'skaters' que aparcaron sus monopatines en el zaguán del Consistorio para asistir a la aprobación de la moción de Cambiemos que solicitó la creación de un recinto para la práctica de este deporte y que fue visto con buenos ojos por el equipo de gobierno. De hecho el concejal de Deportes, Dámaso Aparicio, consideró necesaria una instalación de este tipo tanto en el casco urbano como en la costa y vio viable la inclusión de una partida presupuestaria en el 2017 para hacerlo realidad. No obstante y pese a que prácticamente todo lo planteado se llevó a cabo en la dación de cuentas con la que se cerró el orden del día el secretario manifestó la reclamación realizada por la Sindicatura de Cuentas al Ayuntamiento para que presente las correspondientes al 2015. En este documento el órgano fiscalizador advierte de que el Ayuntamiento no podrá optar a subvenciones convocadas por la Generalidad desde el 1 de enero del 2016 de no hacer efectiva esa presentación por las vías marcadas para ello.

Al margen de esto se aprobó el reglamento para la puesta en marcha del Consejo Sectorial de Turismo con la negativa de Foro y Cambiemos por considerar que no se incluía a todos los que deberían estar a juicio de Ferrando, porque falta la Faoc y representantes de pedanías, mientras que Karlos Bernabé defendió que este consejo solo tiene en cuenta el turismo como negocio. PP y Ciudadanos se negaron a crear una comisión que fiscalice la estrategia Dusi porque según el concejal Miguel Ángel Fernández ralentizaría el trabajo y en cuanto a las mociones se aprobaron todas, en su mayoría por unanimidad.

De este modo, con una enmienda que incluyó el PP para pedir al Consell que haga un tratamiento continuo de la sierra y que tenga en cuenta el trabajo contra las plagas y su reforestación, se aprobó solicitar la declaración de LIC (Lugar de Interés Comunitario) de la Sierra de Orihuela, como también se logró la unanimidad para los once puntos que según Cambiemos son necesarios para mejorar la movilidad urbana y garantizar la accesibilidad del término municipal. Por último también salió adelante la moción del PSOE para que se haga una ruta de las casas palacio y al menos se pueda visitar parte de ellas.