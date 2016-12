Pérez acusa al alcalde de dilatar una infracción a una empresa de su familia

Al juzgado se ha ido el expopular y actual concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Callosa Javier Pérez para denunciar al alcalde, Francisco Maciá, y a la concejal de Urbanismo, Asunción Salinas, de un presunto delito contra la ordenación del territorio y otros de prevaricación y tráfico de influencias. La denuncia es consecuencia de la construcción de una nave de 600 metros en una zona que según Pérez es rústica y que por tanto la edificación «no es legal ni legalizable». El hecho, tal y como acusa al Ayuntamiento es que presuntamente se dilatan a su juicio los plazos para poner la correspondiente sanción y exigir la restitución de la legalidad porque la empresa constructora «está directamente ligada a familiares del alcalde entre los que se encuentran su hermana y su cuñado» -la hermana como administradora única-. Pérez dice que cuando se inició el expediente que se demora desde el pasado verano la construcción estaba al 25% y que en la actualidad la nave ya está terminada.

Desde el Ayuntamiento callosino el alcalde mostró ayer toda la documentación que obra en el expediente y aseguró que no existe ningún tipo de favoritismo al tiempo que se cumplen por parte de los servicios técnicos municipales los plazos que marca la ley. Fran Maciá relató, igual que Pérez, que el procedimiento se abrió en primer lugar contra una empresa en base a la documentación que obraba en el Consistorio que resultó no ser la titular y que de nuevo se inició el expediente con la mercantil contra la que se actúa en la actualidad. El socialista dijo que de ser necesario se pedirá la demolición y acusó a Pérez de judicializar la vida municipal «porque habiendo sido condenado por la Justicia y expulsado por su partido no le quedan muchas más opciones».