Cambiemos pide medidas que mejoren la movilidad y accesibilidad en la ciudad

El debate sobre la necesidad de tener en cuenta las necesidades de las personas con movilidad reducida a la hora de hacer cualquier acción, obra o actividad en la ciudad volverá esta mañana al Pleno de la mano de Cambiemos Orihuela. La formación ha presentado una moción en la que piden un total de once medidas encaminadas a mejorar la movilidad urbana y la accesibilidad tanto en el casco urbano donde las carencias en accesibilidad se encuentran en inmuebles como el Ayuntamiento, el Teatro Circo o el auditorio de La Lonja, como en la costa y pedanías donde según Cambiemos la situación es todavía peor. La concejal Marta Guillén, que es además miembro de la Mesa de Accesibilidad creada en el Ayuntamiento, afirmó que no se trata de puentear a este organismo pero sí de llamar la atención sobre lo importante que es tener en cuenta las sugerencias que se hacen en ella de colectivos como Orihuela sin Barreras o la Once, así como la necesidad de que los concejales de las áreas implicadas acudan a estos encuentros «porque o no lo hacen o cuando lo hacen dicen que no pueden hacer nada». Guillén estuvo acompañada por Alejandro Alonso, integrantes de Cambiemos y de Sin Barreras, que se encargó de relatar las once propuestas de acuerdo que se han incluido en la moción. El texto plantea la necesidad de que a la hora de plantear cualquier licitación de transporte en el municipio se contemple en el pliego de condiciones que los autobuses sean accesibles, y que se revise en los contratos actuales esta cláusula para que las personas con diversidad funcional puedan usarlos en igualdad de condiciones que el resto, algo que también sería necesario en la estación de Renfe a través de la implantación del servicio Atendo que ya se usa en otros muchos sitios. Con respecto a las paradas del autobús Alonso dijo que deben estar adaptadas y que se plantee acondicionar los edificios públicos para hacerlos accesibles en el plazo de un año.

La formación y la concienciación también tienen cabida en la moción «porque es necesario que los técnicos que diseñan las obras tengan en cuenta las necesidades», afirmó, así como que los ciudadanos sean conscientes de que si dejan sus coches en un aparcamiento para discapacitados aunque solo sean cinco minutos pueden provocar que una persona que necesita hacer uso de él tenga que volverse a su casa por no poder aparcar. Para Cambiemos se debe diseñar igualmente un protocolo de control municipal que garantice que las obras de mantenimiento y reparación colleven medidas de supresión de barreras o que se incluya en las ordenanzas la regulación del uso de vehículos unipersonales en zonas peatonales siempre que se respeten las normas.