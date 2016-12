El PSOE llevará a Fiscalía la contratación de la campaña de Navidad al marido de una edil

El PSOE dio al traste ayer con el espíritu navideño que en estas fechas suele acercar a concejales de distintas posiciones políticas para anunciar que llevará a Fiscalía la campaña de publicidad y marketing contratada por el equipo de gobierno para estas fiestas. El objetivo es que investigue el procedimiento realizado en Contratación y se determine si puede haberse producido algún delito, algo que para Víctor Ruiz es casi un hecho que calificó como «presuntamente delictivo» pero que no dudó en tachar de «escándalo en toda regla». El edil de la oposición recordó que este contrato se firmó con la empresa del marido de la concejal de Ciudadanos Luisa Boné y añadió que pese a ser un contrato menor - tiene un coste de 16.700 euros- «para los que normalmente se piden tres presupuestos» en esta ocasión no se hizo. De hecho consta en el expediente que desgranó el socialista un informe del coordinador de Alcaldía donde se justificada que no se pidieran más precios «porque era una oferta presentada en exclusiva para el Ayuntamiento de Orihuela, como si ninguna otra empresa pudiera hacerlo», afirmó.

Víctor Ruiz se fue entonces a las fechas, y también a las horas, para indicar que el 24 de noviembre el alcalde firmó la propuesta de contrato y el 29 del mismo mes el concejal de Contratación lo rubricó «a las dos y veintiún minutos de la tarde», precisó, y a la mañana siguiente lo firmó el secretario. Fue así el día 30 cuando se terminó el trámite y también se presentó la campaña en el zaguán del Ayuntamiento, por lo que desde el grupo Socialista exigieron explicaciones de «cómo es posible que el trámite acabara el 30 de noviembre y esa misma mañana se presentara todo el trabajo hecho, el vídeo, la aplicación para móviles, las postales, las agendas impresas o los carteles. Todo estaba hecho», denunció el concejal que añadió que de hecho, la notificación a la empresa de la aprobación se hizo a las dos de la tarde y le llegó a las cuatro menos cinco minutos.

En este punto Ruiz comparó el trámite realizado para la contratación de la campaña con el que acabó en el juzgado con la inhabilitación para cargo público de la anterior alcaldesa popular, Mónica Lorente, por adjudicar el contrato de reforma de la plaza del Escorratel después de su inauguración. «En el PP han demostrado que aunque no son los mismos, sí que son lo mismo, y se creen que pueden caminar sobre el agua, pero al final acaban metiendo la pata hasta el fondo», dijo Ruiz.

Desde el PSOE también se criticó el hecho de que por parte del Ayuntamiento se hayan gastado 1.200 euros para llevar a las casas de todos los oriolanos unas postales con mensajes navideños y una felicitación de parte de Emilio Bacuñana. «Se usa el dinero público para hacer publicidad personal, cosa que consideramos bochornosa e indecencia», aseguró Víctor Ruiz, quien precisó que los 1.200 euros se han pagado a una persona para que las reparta. Para los socialistas este gasto se sumará a otros muchos «que demuestran que Bascuñana es un manirroto para lo que quiere, porque para alquiler joven y ayudas a niños no hay dinero».