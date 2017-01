La Dama debe unirnos

Parece que nuestros políticos de uno u otros lados se han sorprendido, e incluso indignado, por la respuesta del Ministerio de Cultura a una pregunta formulada por un senador de nuestra comunidad. Sinceramente, no entiendo a qué viene ese rasgarse las vestiduras y esa indignación cuando en realidad, es «más de lo mismo». ¿Acaso el Ministerio, el Museo Arqueológico o los técnicos que manejan los hilos de la cultura han expresado algo distinto en algún momento?, la respuesta ha de ser, evidentemente, negativa.

Pero esto es algo que es consustancial a la propia problemática, es lo mismo que vienen diciendo desde siempre y no nos pilla de sorpresa que digan que no contemplan la posibilidad de una cesión a la ciudad de Elche, no ya definitiva, ni tan siquiera temporal.

Por lo tanto, esa es una postura política que se mantiene exclusivamente porque no hay una voluntad política y no por razones técnicas o científicas.

Desde que saliera de Elche en el siglo XIX, en las dos únicas ocasiones que ha visitado nuestra ciudad, han sido decisiones políticas, y este gobierno, con el inmovilismo que le caracteriza, no ha expresado el más mínimo interés, ni tan siquiera en plantearse la cuestión.

Por lo tanto, quienes trabajamos porque la Dama venga a nuestra ciudad, tenemos que seguir manteniendo nuestra actitud, nuestro criterio y nuestro trabajo en conseguir el objetivo que perseguimos. Nos parece harto difícil el adoptar una postura maximalista y totalmente alejada de la realidad. No debemos de mantener la máxima de Lenin» ser razonables, pedid lo imposible»; sino que tenemos que tener los pies en la Tierra, y sin perder el horizonte de nuestro interés en que la Dama retorne definitivamente a nuestra ciudad, lo sensato sería el buscar los resquicios legales que permitieran la firma de un acuerdo o compromiso con las autoridades que custodias la Dama -que no son sus propietarios-, que permitieran obtener cesiones temporales periódicas a nuestra ciudad del busto ibérico. Ello es perfectamente posible técnica y jurídicamente; y no existen argumentos que impidan tales cesiones temporales; pero, como decimos, lo primero que tiene que existir es una voluntad política.

Sabemos que los técnicos no tienen ninguna voluntad, ningún interés e incluso ningún compromiso con los ciudadanos; por lo que con éstos no hay que contar para nada. El problema reside en los políticos que están al frente de los organismos públicos que tienen que ceder a las peticiones de los ilicitanos y éstos han de ser empujados por nuestra presión, nuestra inquebrantable voluntad y nuestra continua reclamación de la deuda histórica. Y decimos deuda histórica, porque los ilicitanos no somos responsables, cuando se descubrió la Dama, no existiera una legislación proteccionista que hubiera impedido la venta del busto ibérico al Museo del Louvre. Este es un argumento que desde la ignorancia, se esgrime en muchas ocasiones, al decir que los ilicitanos fuimos los culpables de la venta de la pieza, y por lo tanto, de su pérdida para el patrimonio nacional; pero tal argumento no sólo es simplista, sino falaz, puesto que las autoridades de entonces ni siquiera supieron ver qué tenían delante de sus ojos y gran parte de esa culpa también debe de achacársele a esas autoridades nacionales, esto es, de todos los españoles que en su momento no fueron capaces de analizar con rigor lo que significaba el descubrimiento. Cuando se dice que el busto no es de los ilicitanos, sino que es de todos los españoles, lo primero que pienso, es si seremos andorranos o jamaicanos; porque hasta lo que yo sé, los ilicitanos también somos españoles, y cuando el busto está en la ciudad donde fue descubierta y donde se instaló la cultura en la que nació la Dama, también está en España, y la custodian unos españoles del sureste que tienen los mismos derechos y obligaciones respecto a su patrimonio. En ese contexto, cabe decir que el patrimonio nacional no se pierde porque la Dama pueda ser contemplada en la ciudad que la vio nacer, y sin embargo está demostrado que es una locomotora turística de gran importancia para nuestra ciudad, sintiéndonos muy orgullosos de uno de los iconos referenciales más importantes de Elche, y que es conocida en todo el mundo.

En definitiva, no hay que alarmarse ni preocuparse con las respuestas estériles de los politiqueros de turno, que ante la falta de un criterio político, se dejan manejar por los técnicos que no tienen ningún interés ni ninguna responsabilidad frente a los ciudadanos, de tal forma que, el político que de verdad responde a los intereses de los ciudadanos no pregunta a los técnicos «qué tengo que hacer»; sino que les pide que le digan cómo se han de crear las condiciones jurídicas, técnicas, etc. para conseguir el objetivo que se pretende. Sólo así, con voluntad política, se puede solucionar el problema de la venida de la Dama a nuestra ciudad. Ahora bien, eso no significa que la venida de la Dama sirva de pretexto para enfrentamientos políticos de uno u otro sentido, sólo la unión y la convergencia en una idea concreta, dejando al margen politiqueos estériles y pueriles para generar enfrentamiento entre partidos, es lo que determinará la creación de una corriente de opinión favorable en aquellos que han de decidir si la Dama viene o no. Este hecho no puede venir determinado por el signo político de los partidos que gobiernen a nivel estatal, autonómico o local, sino que todos los políticos, sean del signo que sean, deben unir sus esfuerzos y sus criterios para hacer oír en las altas esferas el sentimiento del pueblo al que se supone representan. La venida de la Dama a nuestra ciudad no debe de servir para exacerbar vendetas políticas partidistas. Por esa vía vemos claramente que resulta imposible obtener ningún

resultado; por lo que, desde la Real Orden de la Dama de Elche, lo único que finalmente puedo humildemente pedir es unión de los representantes políticos para lograr que el objetivo final que todos dicen perseguir, esfuerzo, lucha y reivindicación, y que dejen de mirarse el ombligo para ponerse la medalla de que es su formación y no otra, la que por fin consiguió traer a la Dama a nuestra ciudad. No hay que desanimarse, es más de lo mismo, pero eso no va a hacer que cejemos en nuestro empeño, y en nuestro trabajo, primero enaltecer y potenciar más, si cabe, la figura de nuestra Dama de Elche; y con ello, la reivindicación de que ésta vuelva a su ciudad. Éste es un objetivo importantísimo, pero no el único que debemos de perseguir como ilicitanos, puesto que el sentimiento que nuestra Dama de Elche representa, es superior a la figura material en sí, y eso es algo que no podemos dejar de perseguir.