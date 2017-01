Recurrirán ante el Supremo la sentencia que obliga a derrumbar un chalé de lujo en el Montgó

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ratificó días atrás la sentencia que obliga a derribar un chalet de lujo en el Montgó levantado de forma ilegal, según se denunció, al sobrepasar los términos de la licencia de reforma que había solicitado. Sus propietarios consideran injusta la decisión y acudirá ante el Supremo para evitar que tiren su casa. La Associació Colònies del Montgó, presidida por Chimo Mompó, señaló que «se recurrirá a los juzgados siempre que la ley nos ampare y hasta el final, nuestra asociada tendrá el apoyo moral y necesario de la asociación».

Mompó subrayó que los propietarios se gastaron dinero para hacer el proyecto para restaurar la legalidad y que el Ayuntamiento de Dénia después de un tiempo no lo aceptó y que tanto consistorio como Generalitat «se fueron pasando la responsabilidad».

Uno de los flancos de lucha que ya han abierto los afectados con el respaldo del colectivo es acudir a la vía penal. Según Mompó, se han presentado dos querellas criminales y se están estudiando otras más para depurar responsabilidades.

No obstante, el presidente no quiso avanzar contra quién van dirigidas. Lo que sí que aseguró es que no querían haber tenido que llegar hasta este punto. Además, añadió que el caso de este chalé ubicado en las Colonia, en el parque natural del Montgó, «es el objetivo personal de los que quieren imponer sus criterios antidemocráticos».

Otra vía de actuación que se plantean es llevar el tema hasta la Unión Europea para que intervenga.

Mompó lamento el trato que reciben los propietarios de terrenos y casas y su asociación por parte de la Junta Rectora del Parque Natural del Montgó. Y también criticó que este paraje está gestionado «según los criterios de quienes nada aportan, salvo su opinión que, como mínimo, no vale más que la nuestra».

Respecto al colectivo ecologista Agró, uno de los que llevó el tema a los tribunales, el presidente de la asociación recalcó que no comparte ni su postura ni su filosofía de lo que deber ser el parque natural del Montgó, «ni su personalismo».