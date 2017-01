Fuentes de la dirección nacional de Ciudadanos comentaron a última hora de ayer a LAS PROVINCIAS que anoche tenían previsto remitir una comunicación a su concejal en la localidad de Benissa, Isidor Mollà Carrió, en la que dejaban patente que la formación naranja no iba a apoyar, bajo ningún concepto, al candidato de Reiniciem (para muchos Podemos), Abel Cardona. Es más, estas mismas fuentes reseñaron que si Mollà no diese marcha atrás y decidiera seguir adelante en su apoyo a Cardona, se enfrentaría a la apertura de un expediente y a la explusión inmediata de la formación que lidera Albert Rivera. No obstante, esta expulsión no impediría que el Isidor Mollà votase al candidato de Reiniciem en el pleno de esta tarde.

Las próximas horas serán cruciales para el gobierno de Benissa y se espera que se produzcan muchas llamadas de teléfono hasta hoy a las 18 horas, cuando realmente se sabrá si el concejal de Ciudadanos de Benissa sigue con su decisión o se retracta como quiere la dirección de su partido.