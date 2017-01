La primera ministra del Reino Unido premia a la voluntaria de Help Dénia Candida Wright

La ciudadana británica Candida Wright ha sido galardonada por la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, con el premio 'Point of Light' por la labor de voluntariado que ejerce desde hace tres décadas en la Comunitat Valenciana, según informó la oficina de May en un comunicado. Wright lleva 30 años como voluntaria de la organización Help Denia & Marina Alta (HELP DAMA) y ejerciendo de intérprete en el Hospital de Dénia.

Según el Gobierno británico, el trabajo de Wright «ha sido fundamental para transformar a esta ONG de un simple servicio de visitas hospitalarias a una organización formidable que gestiona varias tiendas solidarias, financia cuidados temporales y dirige varios grupos de apoyo».

Candida Wright también ha ayudado a crear un centro de acogida para mujeres en Benissa, participa en un centro de atención a menores en Dénia, es voluntaria de un refugio para personas sin hogar en Gandia y dirige el grupo de teatro aficionado Careline Theatre Group, que recauda fondos para centros médicos de la zona. «Estoy muy emocionada de recibir este reconocimiento. Dedicar tiempo a los demás es muy importante para mí, ya que es una actividad que me llena. Espero poder seguir trabajando como voluntaria durante mucho tiempo, con el valioso apoyo de mi familia y amigos», expresó Wright.

El premio 'Point of Light' se concede a voluntarios «sobresalientes, capaces de transformar sus comunidades y de ser una fuente de inspiración para otros».