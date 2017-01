JURASSIC PARK

Entiendo la bucólica visión que se tiene del medio natural, en algunos casos, de cierta inocencia pastoril, pero desgraciadamente no todo el monte es orégano. Los desequilibrios poblacionales de fauna salvaje se ven acentuados por el abandono de los usos tradicionales, la pérdida de la agricultura de montaña, y el despoblamiento rural.

Esta situación ha trasladado la problemática al medio urbano, como por ejemplo con el jabalí, cuya expansión y abundancia ha derivado en un notable incremento en el número de daños y accidentes.

El Montgó tampoco se salva, llegando el conflicto al ámbito de zonas residenciales, acercándose los cerdos salvajes a viviendas, entrando alegremente en jardines y circulando peligrosamente por viarios públicos.

Hablando recientemente con un responsable de la Sociedad de Caza y Tiro del Montgó, me comentaba su frustración por no poder ejercer la caza del jabalí como herramienta de control poblacional, todo ello debido a que la Conselleria, en cumplimiento del PRUG de 2007, no autoriza batidas que superen las 9 escopetas y 15 perros.

Hace unos días se realizó un gancho en la zona del Barranc de l'Hedra, abatiendo 9 piezas en una mancha de unas 35 hectáreas, y en la que se avistaron más de un centenar de jabalíes. Según los participantes, el reducido número de cazadores impidió el cubrir adecuadamente los puntos de previsible huida, lo que provocó un accidente de tráfico del que ahora deberán hacerse cargo con su seguro, razón por la cual ahora se plantean el reducir los ganchos al mínimo que contempla su plan cinegético.

La estrategia de la avestruz no tiene cabida cuando de jabalíes se trata y, nos guste o no, el problema ecológico, económico y de seguridad es más que evidente. La Junta Rectora del Montgó debería abordar esta grave situación, y debatir la conveniencia de adaptar la normativa del Parque a la actual Orden 03/2012, en la que se regula la caza y control del jabalí en la Comunidad Valenciana, aumentando los ganchos al doble de escopetas y perros permitidos actualmente en el Parque.