Los animalistas de Pedreguer rechazan el sondeo sobre el bou embolat y encaixonat

El tema taurino sigue creando controversia entre los vecinos del municipio de Pedreguer. La asociación animalista Els Poets ha sido la última en manifestarse en contra de los festejos tras la decisión del ayuntamiento de convocar una consulta para dirimir si se siguen celebrando los bous encaixonats y embolats.

A pesar de posicionar su voto en contra de estos dos festejos, aseguraron que no están de acuerdo en que se celebre el sondeo, previsto del 9 al 15 de enero. A su juicio, «deberían abolirse todos los actos públicos en los que sufre un animal, por ello no debería ser necesaria esta consulta».

También criticaron que el mínimo de participación se sitúe en el 25% del censo. Entienden que se trata de una cifra demasiado elevada, «cuando el número de votos registrados en el sondeo de los presupuestos participativos no superó el 8% de la población».

A pesar de ello, se muestran confiados en que finalmente la opción del no resultará vencedora, «la gente ya no sigue tanto este tipo de eventos, están más concienciados».

Con el fin de tratar de decantar la balanza, este colectivo ha iniciado una campaña de sensibilización entre los vecinos. Según indicaron repartirán información e intentarán organizar algún acto con expertos «para que expliquen el daño que sufren los animales en este tipo de espectáculos».

El colectivo animalista quiere «acabar con la impunidad con la que se celebran este tipo de actos donde se maltrata a los animales». Además de desmentir a aquellos que afirman que los animales no sienten nada, «se trata de posición banal».

Tampoco creen en la bravura del animal, según indicaron, porque el toro tan sólo quiere huir de una situación de estrés al verse rodeado de tanta gente «con una euforia desmesurada que le golpea en muchas ocasiones con cañas».

Ni les convence el argumento de las personas que defienden este festejo «por ser una tradición». A su entender, las tradiciones están para romperse pues «en épocas pasadas era tradición tener esclavos, llegando a obligarlos a combatir a muerte entre ellos o contra animales. También era tradicional que la mujer no tuviese derechos».

No es la primera vez que este colectivo intenta oponerse a las celebraciones taurinas. Según manifestaron, el pasado verano iniciaron una recogida de firmas y reunieron 800. Aunque al final no lograron alcanzar las 1.200 necesarias, «porque dejamos la campaña cuando el ayuntamiento anunció la consulta prevista para el mes de enero». Ahora, apelan a la «responsabilidad» y «sentido común» de sus vecinos para que el no sea mayoritario y «se acabe esta macabra tradición».