Vecinos de Els Poblets arremeten contra el Consistorio por la gestión en las lluvias

Los vecinos de la zona de la Almadrava de Els Poblets, cerca de la desembocadura del río Girona, mostraron su descontento con la actuación del ayuntamiento durante las horas más críticas del temporal. Según afirmaron, nadie del consistorio les informó del desbordamiento del río ni que debían abandonar sus casas.

Como explicó una de las vecinas de la zona, tras las primeras horas de lluvia se pusieron en contacto con las dependencias municipales para preguntar por la crecida del cauce del Girona, pero, en un primer momento «nos indicaron que las previsiones no eran tan malas».

Poco tiempo después, el agua empezó a circular con más intensidad y el nivel del río ascendió más de metro y medio. En alguna de las viviendas el agua estuvo apunto de sobrepasar los muros.

Horas después, al ver que la situación empeoraba, volvieron a ponerse en contacto con el consistorio y les comunicaron que si querían podían dirigirse al centro urbano. Según indicaron, al preguntar por el protocolo de evacuación, les contestaron que no había ninguno previsto. En ningún momento, indicaron, pudieron hablar con el alcalde de la localidad, Salvador Sendra.

Sí pudieron hacerlo con el primer edil de Dénia, Vicent Grimalt, que se encontraba en la zona junto a miembros de Protección Civil. El alcalde dianense les instó a dejar sus domicilios y les ofreció un lugar para pasar las horas que durase la tormenta, indicaron.

Evacuación por la playa

Según explicaron, la evacuación también fue toda una odisea. Al parecer, las obras de canalización de la zona que se están llevando a cabo, les impedía el paso para salir por la entrada principal a la urbanización.

Finalmente, las nueve familias que abandonaron sus casas alrededor de las 13 horas, tuvieron que salir por la zona de la playa, atestada de cañas, «a pesar de los peligros que conllevaba, muchos de los vecinos estaban muy nerviosos porque no sabían que teníamos que hacer», indicaron. Como la lluvia no amainaba y muchos de ellos no tenían adonde ir, decidieron comer juntos en un restaurante cercano y esperar a que pasase el temporal. Alrededor de las 17 horas optaron por regresar a sus casas para comprobar cómo se encontraban. Según indicaron, fueron ellos los que tomaron dicha decisión, «en ningún momento nadie nos informó de la situación ni tampoco nos avisaron para volver a nuestras casas», comentaron.

Por suerte, el nivel del agua ya había bajado y comprobaron que el temporal no había causado grandes daños en sus domicilios. Aún así, los vecinos mostraron su indignación al comprobar que el Ayuntamiento de Els Poblets «nos tiene desinformados y abandonados». Según afirmaron, se volvió a repetir la misma situación que en 2007, cuando el Girona también se desbordó. Criticaron que no se hubieran tomado medidas «como la limpieza del río o un muro de contención como si se ha hecho en la parte de la zona de Dénia». Cada vez que el cielo se cubre, estos vecinos temen que el agua provoque una tragedia, «si no se toman medidas urgentes, algún día tendremos alguna desgracia en esta zona».