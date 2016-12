Dimite el concejal de Compromís per Pego Jordi Pasqual

El grupo Compromís ha comunicado la renuncia de su concejal Jordi Pasqual, un año después de incorporarse a la corporación municipal como edil, en sustitución de Conxa del Ruste. En su lugar entrará su compañera Reies Vicens.

Pasqual ha remitido una nota de prensa en la que se despide de sus compañeros y explica que las razones que le han llevado a tomar esta decisión son personales y por motivos laborales.

Según reza el comunicado:

Hace poco más de un año, cogí el reto de ser regidor en la oposición del grupo municipal Compromís per Pego, puesto que Conxa del Ruste tenía que ir a Valencia a trabajar por la Comunitat Valenciana. Lo hice de buen grado y con mucha ilusión, tenía las ganas y el tiempo necesario para desarrollar la tarea que se me había encomendado.

Bien, han pasado los meses y las circunstancias, y ahora por motivos de trabajo y otras inquietudes, no dispongo del tiempo que hace falta para estar al día, tener la documentación estudiada, etc., factores que hacen que no esté haciendo todo el que toca hacer y es una situación que no me gusta. Soy de los que piensa que cuando haces algo, lo tienes que hacer bien, y después de pensarlo y valorarlo mucho comuniqué mi sentir a la ejecutiva local y el pasado jueves día 15 de diciembre, presenté mi renuncia al acta de regidor. Pienso que es lo más honesto que puedo hacer con las personas que le votaron a Compromís per Pego en las últimas elecciones locales, con las personas del colectivo, con las personas de la ejecutiva local de partido, pero sobre todo, conmigo mismo; es dejar a una persona que disponga de tiempo y ganas para hacer la tarea como es debido.

Estoy seguro que Àngel Oltra, Anna Sastre, Bernat Boluda y de aquí poco Reies Vicens, seguirán haciendo un trabajo maravilloso como se ha sido haciendo hasta ahora, los regidores y las regidoras y el resto de personas de la ejecutiva son un grupo humano inmejorable, y quiero agradecerlos todo el apoyo que recibí y que he recibido, tanto cuando entré de regidor, como ahora que tengo que salir.

También querría agradecer a todas las personas con quienes he interactuado este tiempo que he estado de concejal, el trato tan cordial que he recibido. Funcionarias y funcionarios del Ayuntamiento, regidoras y regidores del equipo de gobierno y de la oposición.