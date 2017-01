«Existe preocupación pero no alarma ante la caída de la exportación»

Marián Cano García cumplió en diciembre su primer año como presidenta ejecutiva de la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (Avecal), creada en 2010 a raíz de la fusión de las asociaciones de Elche, Elda, Villena y Vall d'Uxó, y que integra en la actualidad a 220 empresas. Asegura que 2016 ha sido un año «complicado» para el sector, en el que han caído las exportaciones por primera vez desde 2008. Un motivo de «preocupación» pero «no de alarma», que está convencida de que el sector no tardará en superar.

-El pasado año estuvo marcado por la caída de las exportaciones, en un 8% en valor hasta septiembre, tras varios años de récord. ¿A qué se debió?

-Desde 2010 hemos tenido años de crecimiento exponencial de las exportaciones, con 2015 como punto álgido, pero en 2016 se rompió esa racha. Hemos tenido descensos en los principales mercados de la Unión Europea, que es nuestro principal cliente, por diversas causas. La incertidumbre económica sigue presente en muchos países, ha habido ataques terroristas, el Brexit y la devaluación de la libra... son circunstancias que generan incertidumbre y afectan al consumo, que se retrae. Además de cambios de tendencias: por ejemplo, ahora están en boga las 'sneakers' [zapatillas deportivas], un artículo que no está entre nuestros productos de referencia.

LAS FRASES Primer cliente «Francia ha tenido un año muy complicado, con caída del consumo y menos turismo, y nos ha afectado» Ventas «Los buenos datos de la exportación fuera de la UE demuestran que la diversificación funciona» Laboral «Vamos a hacer un estudio de las franjas salariales para adaptarlas a la realidad del sector»

-Francia, principal cliente del calzado español, ha experimentado descensos del 18% en valor y del 3,5% en pares. ¿Hay alguna causa más, además de las que ha mencionado?

-Francia ha tenido un año muy complicado, con atentados e incertidumbre económica, que afectan al consumo de artículos de moda. También se ha notado en el descenso del turismo, que se traduce en menores ventas para los comercios. No se trata de que el calzado español esté siendo sustituido por el de otros países; Italia también está bajando sus exportaciones a Francia.

-¿Estamos ante un fenómeno coyuntural o piensa que es el anuncio de otro ciclo de descenso en las exportaciones?

-Creo que se trata de una cuestión coyuntural. Vamos a ver cómo marchan las ferias este año, que han arrancado ya con el certamen de Garda. La incertidumbre económica no ha pasado todavía, hay elecciones en varios países de la UE, está en Brexit... veremos cómo evoluciona todo. Los empresarios están preocupados pero no hay alarma. No todas las cifras ha sido malas en 2016: la exportación a los mercados extracomunitarios ha crecido un 4,4% en valor. Eso demuestra que las estrategias de diversificación de las empresas están funcionando. Los empresarios del sector tienen una demostrada experiencia para adaptarse a los tiempos y saben diseñar estrategias para salir adelante. El sector ha vivido muchas crisis, algunas muy graves, y siempre ha sabido salir adelante.

-¿Por qué la bajada de la exportación está siendo mayor en la provincia de Alicante?

-Hay que tener en cuenta que cuando la exportación en el conjunto del sector crecía a un 7% o un 8% en 2015, nosotros lo hacíamos al 15%, por lo que ahora la caída se nota más. También hay zonas, como Murcia, donde están creciendo las ventas porque venden alpargatas que son tendencia. En general, a las empresas de la Comunitat les afectan antes estos cambios coyunturales porque están muy volcadas al exterior.

-¿Cómo se puede superar esta situación?

-No existen fórmulas nuevas, simplemente aplicar las que ya ponen en práctica los empresarios. Hay que volver a crecer en la UE y seguir diversificando la presencia en los mercados extracomunitarios. Para las empresas supone una inversión importante acudir a ferias y otras acciones comerciales, y por eso el esfuerzo tiene que ser mayor. Desde Avecal trabajamos con los gobiernos central y autonómico para conseguir los máximos apoyos para las empresas. Hay que tener en cuenta que cada feria tiene dos ediciones al año, con lo que los gastos se duplican. Estados Unidos, Canadá y Asia van a ser objetivos prioritarios en los destinos extracomunitarios.

-La incorporación de nuevas tecnologías y sistemas de gestión a las empresas también es otro reto.

-Sí, uno de ellos es la venta 'on line' y desde Avecal y la federación nacional FICE estamos ayudando a las empresas a incorporarse a este comercio virtual. Estamos haciendo jornadas y formación específica. Vamos hacia un sistema de venta de unicanal: el consumidor comprará por internet y luego irá al comercio tradicional, o irá primero a la tienda y luego mirará la oferta 'on line'. Es una forma de llegar a todos los clientes, sea cual sea su canal de compra, y las empresas deben adaptarse a esa nueva circunstancia.

-La 'industria 4.0' es otro de los retos. ¿Cómo va su implantación?

-Todo lo que ayude a ser más productivos, a ganar ventaja comercial y a mejorar los procesos de gestión de la empresa contribuirá a ganar competitividad. Tenemos empresas punteras o tractoras que ya están aplicado métodos que incluyen herramientas como 'business intelligence' o 'lean management', y que están atrayendo a otras a incorporar estas ventajas. En estos momentos hay distintas velocidades en la implementación de los nuevos sistemas de mejora de la producción y la gestión empresarial y comercial, pero eso está cambiando.

-El hecho de que el calzado siga siendo, eminentemente, un sector manufacturero, ¿ralentiza la aplicación de estos sistemas?

-El 'saber hacer', la experiencia de los profesionales de esta industria es lo que nos ha posicionado como producto de calidad reconocido en todo el mundo. El convenio que firmamos el año pasado y la contención salarial eran clave en este proceso para garantizar un periodo de estabilidad de tres años que nos permita avanzar en esta línea. Los costes laborales aquí son más elevados que los de otros competidores y cualquier subida puede hacernos perder competitividad, por lo que ha de hacerse con mucha cautela.

-Al final parece que solo se puede ganar competitividad a costa de bajar o congelar salarios. Y eso en un sector con sueldos entre los más bajos de la industria española. ¿Se motivará así a los trabajadores?

-Herramientas como el 'lean management' aumentan la productividad, que es algo que redunda en beneficio de la empresa y de los trabajadores. El incremento de la productividad tiene que venir por otras vías que no sean los costes salariales. Y no solo por la aplicación de estos nuevos métodos de producción y gestión, sino también con una mejor formación de los trabajadores. Este año tenemos previsto hacer un estudio de las franjas salariales en las que se mueve el sector, porque la aplicación de las tablas del convenio varían según las zonas. En la nuestra, por ejemplo, se miden los resultados y la productividad, por lo que hay muchas empresas por encima de los mínimos salariales que establece el convenio. Existen empresas están atrayendo gente joven y talento, y será por algo. Entre otras cosas porque ven futuro en el sector.

-¿Traerán la transformación del sector y la 'industria 4.0' un nuevo marco laboral?

-El sector ha evolucionado y con los cambios surgen nuevas tareas que exigen otra formación. Desde la patronal llevamos tiempo tratando de que los certificados de profesionalidad (cortado, aparado, etc.) sean acordes con lo que demandas las empresas. En la normativa actual están juntos calzado y textil, y eso dificulta hacer cursos para tareas específicas de nuestro sector. En breve tendremos novedades en este tema desde el Instituto Nacional de las Cualificaciones, del Ministerio de Educación, con el que venimos trabajando desde hace tiempo para adecuar los certificados a las necesidades del sector. También en lo que respecta a los certificados de experiencia. Nuestro objetivo es atraer talento en las diferentes áreas de la empresa, sin olvidar la formación en las distintas tareas manufactureras, para garantizarnos el relevo.

-Avecal apoya, junto con la patronal de componentes AEC y el Ayuntamiento, que el IES Sixto Marco sea centro de referencia en la formación profesional del calzado. ¿Se conseguirá?

-Desde la asociación hemos trasladado a las administraciones que necesitamos un centro nacional de referencia en formación y que tiene que estar donde está la mayor concentración de empresas del sector, es decir, en la provincia de Alicante. Es básico tener ese centro de referencia, que nos habría evitado problemas como el que tenemos con los certificados de profesionales, que es lo que la UE pide que se potencie. El Instituto Nacional de las Cualificaciones vendrá en breve a analizar esta cuestión. Hay dos candidaturas presentadas, Elche y Elda. El IES Sixto Marco nos pidió su apoyo y se lo hemos dado, igual que AEC. Pero lo importante, insisto, es que se cree el centro y que esté en nuestra zona.

-¿Cómo ve el futuro del sector?

-Con la grave crisis del sector de la primera mitad de la pasada década, algunos dijeron que el calzado estaba en declive y se ha visto que no era así. El 2016 no ha sido un año tan bueno como los anteriores, pero las empresas siguen trabajando bien. Son tiempos de cambio, también en las ferias, que se están modificando. La transformación digital también va a ser clave. El comercio está cambiando, con muchas tiendas multimarcas tradicionales que desaparecen y con cada vez más marcas que abren sus propios puntos de venta. Todo ello acompañado de un relevo generacional, con empresarios jóvenes que están asumiendo retos, junto a la creciente profesionalización de las empresas y la atracción de talentos. Algunos proceden incluso de grandes multinacionales, que no abandonarían sus puestos si no viesen que este sector tiene futuro.

-¿Objetivos de Avecal para 2017?

-Nuestro objetivo es que se conozca cada vez más y mejor la realidad del sector, que tiene empresas que son referentes a nivel nacional y muy competitivas. Seguiremos trabajando por la 'industria 4.0' y por formar a los empresarios en la venta 'on line', la robótica colaborativa o la impresión 3D. También trabajamos en la formación continua, con los centros que hemos homologado en Elda y Villena, y próximamente también en Elche. Estamos implementando el plan de igualdad y el código ético, además de seguir con nuestras charlas con temas de interés para los empresarios.